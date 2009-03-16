Российские регионы сэкономят на зарплатах бюджетникам

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Минфина. Учитывая, что инфляция в России в 2009 году составит 13-15 процентов, реальные доходы бюджетников снизятся.
Кроме того, фонд оплаты труда в регионах сократится на 10-15 процентов за счет увольнений, отмечают в Минфине. Об этом, в частности, заявили в Московской, Ярославской, Белгородской, Брянской, Калининградской, Кемеровской и Челябинской областях, а также в республике Татарстан.
Все эти регионы, а также Саратовская и Тюменская области, сократят и расходы на госуправление. Например, на четверть уменьшится автопарк чиновников и расходы на его содержание, на 20-30 процентов - расходы на связь, на 10 процентов - на закупку техники. Еще 30 процентов составит сокращение расходов на питание, лекарства и транспорт. На 10-15 процентов уменьшатся траты на коммунальные услуги.
Российские регионы принялись активно сокращать расходы из-за того, что федеральный бюджет страны на 2009 год будет дефицитным. По последним данным, дефицит бюджета составит восемь процентов от ВВП. Это стало понятно после того, как резко снизились доходы страны от экспорта основных товаров, в том числе нефти и металлов. В свою очередь, это вызвано мировым финансовым кризисом.
В марте премьер-министр России Владимир Путин заявлял, что регионы могут рассчитывать на дополнительную поддержку от федерального центра, только если они сконцентрируются на обеспечении социального благополучия граждан.