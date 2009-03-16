Российские регионы сэкономят на зарплатах бюджетникам

Все эти регионы, а также Саратовская и Тюменская области, сократят и расходы на госуправление. Например, на четверть уменьшится автопарк чиновников и расходы на его содержание, на 20-30 процентов - расходы на связь, на 10 процентов - на закупку техники. Еще 30 процентов составит сокращение расходов на питание, лекарства и транспорт. На 10-15 процентов уменьшатся траты на коммунальные услуги.