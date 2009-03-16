Россия предлагает создать "суперденьги"

Российское руководство, уже не раз заявлявшее о том, что именно Америка виновата в том финансовом беспорядке, от которого сейчас страдают все без исключения экономики мира, планомерно продолжают проводить в жизнь план по свержению "американца" с его пьедестала.
Пока усилия не увенчались успехом, однако надежда умирает последней. На этот раз поводом для подобных заявлений послужила площадка G20, саммит которой состоится в апреле в Лондоне.
Сайт Кремля опубликовал основные тезисы, которые собирается выдвигать в ходе очередного собрания двадцати главных стран мира.
Главным шагом к реформированию валютно-финансовой системы мира должно стать проведение расчетов и формирование цен в нескольких валютах, эмитенты которых отвечают установленным на международном уровне требованиям, считают в российском правительстве. Эти требования должны применяться к уровню развития экономики и финансовой системы, бюджетной и денежно-кредитной политике, регулированию инвестиций и финансовых операций. Но этого мало.
Поэтому РФ предлагает обратиться в МВФ, чтобы тот просчитал несколько возможных вариантов действий в условиях кризиса. Одним из главных предложений является идея о создании наднациональной резервной валюты. Эмиссия этих "суперденег" должна будет осуществляться международными финансовыми институтами. Таковой может стать "спецвалюта" МВФ - СДР, которая может скоординировать этот процесс.
В общем, стоит попробовать сделать СДР признанной всем мировым сообществом "суперрезервной" валютой, считает российское руководство. Кроме того, Россия, которая давно жаждет видеть рубль резервной валютой, просит у МВФ просчитать возможность и целесообразность расширения мирового перечня таких валют. В этом контексте следует проработать вопрос о создании специфических региональных систем, способствующих снижению волатильности обменных курсов таких резервных валют. Ведь российское руководство уже не раз обсуждало тот вопрос, что если уж рубль не дотягивает до планки "мирового резерва", так хоть пусть будет "резервом" к примеру, на постсоветском пространстве.
Стоит также предусмотреть обязательность диверсификации валютной структуры резервов и операций национальных банков и международных финансовых организаций, отмечается в документе. Так что предстоящий саммит "Группы 20" станет попыткой продвинуть "в массы" идеи о новых резервных валютах, разговоры о которых и так довольно активно ведутся в последнее время. В том числе, возможно, будет совершена попытка придать немного "резервности" и пострадавшему в эпоху кризиса рублю.
Полный текст предложений РФ к Лондонскому саммиту G20 опубликован на сайте Кремля.