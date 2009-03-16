Россия предлагает создать "суперденьги"

В общем, стоит попробовать сделать СДР признанной всем мировым сообществом "суперрезервной" валютой, считает российское руководство. Кроме того, Россия, которая давно жаждет видеть рубль резервной валютой, просит у МВФ просчитать возможность и целесообразность расширения мирового перечня таких валют. В этом контексте следует проработать вопрос о создании специфических региональных систем, способствующих снижению волатильности обменных курсов таких резервных валют. Ведь российское руководство уже не раз обсуждало тот вопрос, что если уж рубль не дотягивает до планки "мирового резерва", так хоть пусть будет "резервом" к примеру, на постсоветском пространстве.