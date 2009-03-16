Примите участие в акции от «Потеряшек»

Организаторы акции будут принимать пожертвования: деньги, корм, медикаменты, амуницию для животных. Каждый сможет принять участие в социологическом опросе на тему: "Нужен ли городу приют для животных". Вопрос очень важен, поскольку проблема бездомных животных остается по-прежнему актуальной, а с увеличением числа приютов идет уменьшение числа беспризорных животных. Также можно будет подписать Петицию против отстрела бездомных животных, купить наклейки, календари с фирменной символикой организации.