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Примите участие в акции от «Потеряшек»

16 марта 2009, 10:24
26 марта с 11:00 до 17:00 на входе в главный корпус ТГНГУ, что расположен по ул. Володарского 38, будет проходить акция под названием "Помоги мне выжить". Мероприятие проводиться благотворительной организацией «Потеряшки».
Сюжет
Тюмень

Организаторы акции будут принимать пожертвования: деньги, корм, медикаменты, амуницию для животных. Каждый сможет принять участие в социологическом опросе на тему: "Нужен ли городу приют для животных". Вопрос очень важен, поскольку проблема бездомных животных остается по-прежнему актуальной, а с увеличением числа приютов идет уменьшение числа беспризорных животных. Также можно будет подписать Петицию против отстрела бездомных животных, купить наклейки, календари с фирменной символикой организации.

Если вам не безразлична судьба бездомных животных, то вы можете прийти и помочь чем только сможете. Участие очень важно для общего дела. Ведь самая малая помощь лучше, чем самое большое сочувствие.

#Новости#Тюмень#Животные#Благотворительность#Ксения#Общество
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