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Предъявлено обвинение тюменцу, который убил соседа за оскорбление матери

16 марта 2009, 11:26
Следственным отделом по Ленинскому округу Тюмени привлечён к уголовной ответственности 20-летний Владимир Задорожный, обвиняемый в убийстве.
Сюжет
Тюмень

Следствием установлено, что вечером 07 марта 2009 года Задорожный, работавший охранником в одном из тюменских кафе, находился в подъезде дома по ул. Водников поселка Антипино Тюмени, где проживал со своими родителями.

В одной из соседних квартир снимал комнату безработный 31-летний тюменец. В тот вечер Задорожный встретился с соседом на лестничной площадке, и между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина нелестно высказался о матери молодого человека.

Не выдержав, Задорожный вытащил потерпевшего на улицу, где нанёс ему несколько ударов руками и ногами по голове, после чего, сжав воротник дублёнки, удушил последнего.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан в тот же день. По решению суда, рассмотревшего мотивированное ходатайство следователя, Задорожный заключён под стражу.

Органами предварительного следствия ему предъявлено обвинение в убийстве.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.

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