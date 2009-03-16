Предъявлено обвинение тюменцу, который убил соседа за оскорбление матери

Следствием установлено, что вечером 07 марта 2009 года Задорожный, работавший охранником в одном из тюменских кафе, находился в подъезде дома по ул. Водников поселка Антипино Тюмени, где проживал со своими родителями.
В одной из соседних квартир снимал комнату безработный 31-летний тюменец. В тот вечер Задорожный встретился с соседом на лестничной площадке, и между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина нелестно высказался о матери молодого человека.
Не выдержав, Задорожный вытащил потерпевшего на улицу, где нанёс ему несколько ударов руками и ногами по голове, после чего, сжав воротник дублёнки, удушил последнего.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан в тот же день. По решению суда, рассмотревшего мотивированное ходатайство следователя, Задорожный заключён под стражу.
Органами предварительного следствия ему предъявлено обвинение в убийстве.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.