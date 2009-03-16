Плановых отключений воды в Тюмени пока не предвидится

На прошлой неделе наблюдалось пониженное давление воды и перебои с ее подачей в правобережной части Тюмени, а также в таких близлежащих поселках как Метелево, Княжево, Воронино. Временные неудобства были связаны с устранением аварии на водоводе в районе Метелевского водозабора.