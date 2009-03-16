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Плановых отключений воды в Тюмени пока не предвидится

16 марта 2009, 15:37
На прошлой неделе наблюдалось пониженное давление воды и перебои с ее подачей в правобережной части Тюмени, а также в таких близлежащих поселках как Метелево, Княжево, Воронино.
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Тюмень

На прошлой неделе наблюдалось пониженное давление воды и перебои с ее подачей в правобережной части Тюмени, а также в таких близлежащих поселках как Метелево, Княжево, Воронино. Временные неудобства были связаны с устранением аварии на водоводе в районе Метелевского водозабора.

Последствия аварии на Метелевском водозаборе сегодня полностью ликвидированы. Об этом сообщил корреспонденту Nashgorod.ru начальник отдела по связям с общественностью и СМИ ООО «Тюмень Водоканал» Иван Камельских.

По его словам, плановые работы на Метелевском и Велижанском водозаборах ведутся постоянно. Проходит обновление дренажных систем, ведется реконструкция фильтров. В ближайшее время будет заменена насосная станция второго подъема. Плановых отключений воды пока не предвидится.

#Новости#Водоканал#Тюмень#Ксения#Общество
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