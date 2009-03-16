Нью-Йорку грозит затопление к 2100 году

В 2006 году американские ученые заявили, что в результате глобального потепления к 2100 году уровень мирового океана повысится на шесть метров. Это создаст угрозу, отмечали исследователи из США, не только для Нью-Йорка, но также для Лондона, Мумбаи и Токио, для Нидерландов, Бангладеш и Флориды.