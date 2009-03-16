Нью-Йорку грозит затопление к 2100 году

В настоящее время город находится в среднем на отметке пяти метров выше уровня океана, в некоторых местах береговая линия Манхэттена расположена на отметке 1,5 метра выше уровня моря.
Через сто лет Нью-Йорк окажется в гораздо более уязвимом положении, чем Лондон, Токио, Сидней, Майами или Сан-Франциско. К 2100 году резко вырастет опасность разрушений от штормов и ураганов. Риск наводнений увеличится также для Вашингтона и Бостона, пишет журнал Nature Geoscience.
Отметим, что это уже не первый подобный прогноз в отношении Нью-Йорка. Ранее оценка исследователей была даже более пессимистической.
В 2006 году американские ученые заявили, что в результате глобального потепления к 2100 году уровень мирового океана повысится на шесть метров. Это создаст угрозу, отмечали исследователи из США, не только для Нью-Йорка, но также для Лондона, Мумбаи и Токио, для Нидерландов, Бангладеш и Флориды.
В том же 2006 году в Великобритании были опубликованы результаты долгосрочного прогноза изменения климата в результате глобального потепления. Ученые, изучающие его последствия, предположили, что к 3000 году температура на Земле может повыситься на 15 градусов по Цельсию, а уровень моря поднимется более чем на 11 метров.