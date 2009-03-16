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Google запустила сервис Google Mars

16 марта 2009, 17:39
Компания Google запустила новый сервис Google Mars, выполненный по образу и подобию Google Maps, но предлагающий вместо обзора родной планеты изучить просторы Марса.

Возможно детальное изучение поверхности "Красной планеты" интернет-сообществом увеличит шансы в деле определения наличия жизни на Марсе.

При желании можно совершить виртуальный тур по ближайшей к земле планете с помощью Google Earth и даже посмотреть последние снимки, сделанные вращающимся вокруг Марса космическим аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter.

Карта красной планеты основана на спутниковых фотографиях в инфракрасном и видимом спектре, полученных благодаря космическим аппаратам Mars Global Surveyor и Mars Odyssey. Над ее составлением совместно трудились сотрудники Google и ученые из Аризонского университета. Напомним, что последнее серьезное обновление Google Maps принесло возможность просмотра тематического видео в рамках сервиса.

#Новости#Google#Таня#Общество
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