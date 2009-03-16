Google запустила сервис Google Mars

Карта красной планеты основана на спутниковых фотографиях в инфракрасном и видимом спектре, полученных благодаря космическим аппаратам Mars Global Surveyor и Mars Odyssey. Над ее составлением совместно трудились сотрудники Google и ученые из Аризонского университета. Напомним, что последнее серьезное обновление Google Maps принесло возможность просмотра тематического видео в рамках сервиса.