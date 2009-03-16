Балет Аллы Духовой «Todes» станцует для тюменцев

Балетмейстер, постановщик, создатель, идейный вдохновитель и художественный руководитель "Тодеса" Алла Духова - это уникальный случай, когда человек, появляющийся на сцене лишь в финале - звезда! Все номера, поставленные Аллой, всегда пронизаны личным отношением, чувствами, эмоциями, где знакомые каждому человеческие ситуации находят пластическое воплощение, чувства выражаются языком танца. Как сказала однажды Алла Духова «О любви не говорят, о ней танцуют, каждая love story может найти воплощение в танце...».