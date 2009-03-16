Балет Аллы Духовой «Todes» станцует для тюменцев

Феерия звуков и красок, невероятная динамика, мощнейшая энергетика, невероятный всплеск жизненной силы, ярчайшая хореография, соединенная с техническими трюками — все это Балет Аллы Духовой «Тодес». Его называют «Звездной Империей», неповторимым, гениальным коллективом, а его руководителя Аллу Духову — прекрасной Терпсихорой и Леди Совершенство. Тодес уникален, как по таланту и вдохновению, так по трудолюбию и профессионализму.
Аллу Духову и балет «Тодес» отличает то, что они всегда придумывают и воплощают на сцене что-то интересное, оригинальное, не похожее ни на кого, потому что коллектив обладает яркой индивидуальностью и показывает высокий профессионализм в исполнении хореографических композиций, трюков.
Балетмейстер, постановщик, создатель, идейный вдохновитель и художественный руководитель "Тодеса" Алла Духова - это уникальный случай, когда человек, появляющийся на сцене лишь в финале - звезда! Все номера, поставленные Аллой, всегда пронизаны личным отношением, чувствами, эмоциями, где знакомые каждому человеческие ситуации находят пластическое воплощение, чувства выражаются языком танца. Как сказала однажды Алла Духова «О любви не говорят, о ней танцуют, каждая love story может найти воплощение в танце...».