Авторадио в Тюмени дарит машину?

Наталья Нестерова, программный директор Авторадио добавила, что тюменцам стоит быть бдительнее. Ежедневно на радиостанцию звонят горожане, которым пришла смс о том, что они на Авторадио выиграли крупный приз. «Ни одна акция с призами не проходила мимо эфира, - подчеркнула Наталья. – Все розыгрыши анонсируются задолго до финала, победителям о розыгрыше сообщают лично сотрудники по телефону. Важный момент – для участия в наших акциях обязательна регистрация, так что никогда выигрыш на Авторадио не становится неожиданным сюрпризом».