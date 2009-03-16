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Авторадио в Тюмени дарит машину?

16 марта 2009, 15:12
Как стало известно корреспонденту Nashgorod.ru, Авторадио в Тюмени готовит масштабную акцию, в ходе которой будет разыграна новая машина
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Тюмень

. Безусловно, в разгар финансовой нестабильности в стране приятно получить такой подарок, однако по той же причине вызывает сомнение реальность подобного приза. Даже банки, которые еще полгода назад охотно дарили автомобили в рамках продвижения своих услуг, сегодня действуют в условиях урезанного в разы рекламного бюджета. О том, насколько верны подобные сведения, мы решили поинтересоваться у самих сотрудников Медиагруппы 101.

Генеральный директор Медиагруппы 101 Владимир Богоделов в ответ на наш вопрос посоветовал слушать эфир Авторадио – любая акция находит там отражение, и именно там можно узнать все подробности.

Наталья Нестерова, программный директор Авторадио добавила, что тюменцам стоит быть бдительнее. Ежедневно на радиостанцию звонят горожане, которым пришла смс о том, что они на Авторадио выиграли крупный приз. «Ни одна акция с призами не проходила мимо эфира, - подчеркнула Наталья. – Все розыгрыши анонсируются задолго до финала, победителям о розыгрыше сообщают лично сотрудники по телефону. Важный момент – для участия в наших акциях обязательна регистрация, так что никогда выигрыш на Авторадио не становится неожиданным сюрпризом».

Как мы видим, ни отрицания, ни подтверждения не последовало. Наши эксперты с осторожностью отзываются о возможности такой акции: по самым скромным оценкам ее бюджет превысит миллион рублей.

#Новости#Тюмень#Ксения#Общество
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