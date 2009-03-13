Житель Тюменской области до смерти избил свою мать

В тот день он выпил спиртное, и пожилая женщина сделала сыну замечание, попросив больше алкоголь не употреблять. Родственнику это не понравилось, и злодей принялся избивать мать, нанеся ей множество ударов руками и ногами по телу. От двухстороннего перелома рёбер и последовавшего за ним травматического шока потерпевшая скончалась на месте происшествия.