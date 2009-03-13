Житель Тюменской области до смерти избил свою мать

Как установлено следствием, вечером 2 марта 2009 года безработный и ранее не судимый Зайнитдинов, находился в квартире дома по ул. Полевой с. Аксурка Вагайского района, где проживал совместно со своей 79-летней матерью.
В тот день он выпил спиртное, и пожилая женщина сделала сыну замечание, попросив больше алкоголь не употреблять. Родственнику это не понравилось, и злодей принялся избивать мать, нанеся ей множество ударов руками и ногами по телу. От двухстороннего перелома рёбер и последовавшего за ним травматического шока потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Через некоторое время в гости к Зайнитдинову пришёл его приятель, который обнаружил труп хозяйки, рассказал о случившемся братьям злоумышленника и сообщил в правоохранительные органы.
Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции задержали злодея. По решению суда, рассмотревшего мотивированное ходатайство следователя, Зайнитдинов заключён под стражу.
Органами предварительного следствия ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.