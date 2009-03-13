В Тюменской области выберут лучшего юриста

Вчера в Тюмени стартовал пятый юбилейный областной конкурс «Юрист-профессионал – 2009». За четыре года проведения конкурса он превратился в общеобластной. Заявки поступали от жителей Тюмени и из 35 городов и поселков юга Тюменской области, Ямала и Югры. В конкурсе приняли участие более тысячи участников, средний возраст которых - 29 лет.
В первом конкурсе, который состоялся в 2005 году, победила представительница прекрасной половины человечества - Пленкина Евгения (Тюменский районный суд), в последующие годы побеждали мужчины: в 2006 г. – Владимир Гришау (Кафедра конституционного и муниципального права ИГиП ТГУ, г. Тюмень), 2007 г. – Владимир Третьяков (Департамент имущественных отношений Тюменской области, г. Тюмень).
А в прошлом году победил Евгений Киричек (Тюменский юридический институт МВД России). Евгений так оценивает конкурс:
- Конкурс действительно является стимулом для специалистов к профессиональному росту, дает толчок для дальнейшей карьеры. Я благодарен организаторам конкурса за возможность поучаствовать в состязании и проявить себя».
Конкурс традиционно проходит в 2 этапа. Первый (с 12 марта до 30 апреля) – заочно в форме представления участниками письменных ответов на вопросы, полученные при регистрации. Работам конкурсантов будут присвоены номера для соблюдения анонимности при их оценке.
Во второй этап конкурса (финал) пройдут 20 участников, набравших наибольшее количество баллов. В очной форме финалисты выполнят тестовые задания по основным отраслям права: конституционное, муниципальное, административное, гражданское, налоговое, трудовое, финансовое, арбитражное, арбитражно-процессуальное.
Финал состоится в июне 2009 года и будет приурочен ко Дню России. Главный приз - ноутбук с комплектом справочных правовых систем КонсультантПлюс. Призы конкурса – денежный приз от Тюменской областной Думы и ноутбук от ТРОО «Союз юристов Тюменской области».
Организаторы конкурса «Юрист-профессионал – 2009» - Тюменская областная Дума, ООО "Полное Право" (региональный информационный центр общероссийской сети распространения правовой информации КонсультантПлюс в г. Тюмени и Тюменской области), ТРОО «Союз юристов Тюменской области».
Данное мероприятие проходит ежегодно в целях повышения качества оказания юридических услуг населению Тюменской области, стимулирования профессионального роста юристов, создания среды для их профессионального общения, выявления специалистов высокой квалификации.