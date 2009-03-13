В Тюменской области выберут лучшего юриста

Вчера в Тюмени стартовал пятый юбилейный областной конкурс «Юрист-профессионал – 2009». За четыре года проведения конкурса он превратился в общеобластной. Заявки поступали от жителей Тюмени и из 35 городов и поселков юга Тюменской области, Ямала и Югры. В конкурсе приняли участие более тысячи участников, средний возраст которых - 29 лет.