В России изменится система питания школьников

Свое заявление Онищенко сделал в четверг на заседании Общественной палаты России, посвященном Всемирному дню защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта. Уже второй раз подряд темой заседания стало качество продуктов питания для детей и законодательное ограничение junk food («помойной еды»), к которой медики относят продукцию фастфуда, чипсы, шоколадные батончики, газированные напитки и т.п.
«Производители такой еды замалчивают ее вредность. Как замалчивается и то, что в мире уже 155 млн. детей имеют избыточный вес, из них 22 млн. - дети в возрасте до пяти лет», - сказал руководитель Роспотребнадзора, подчеркнув, что родители, заменяющие полноценное питание ребенка на чипсы и колу или злоупотребляющие такими «лакомствами», просто совершают "преступление перед детьми».
Одним из шагов по обеспечению детей полноценным, сбалансированным питанием станет, по словам Онищенко, реализация в нынешнем году пилотного проекта по изменению системы горячего питания в средних школах, в соответствии с которыми 40--60% дневного рациона ребенка должны составлять молочные и кисломолочные блюда. В дальнейшем по замыслу чиновников Роспотребнадзора и Минздравсоцразвития к программе присоединяться остальные регионы.
«Россия, к сожалению, не смогла избежать искушения и вырастила поколение нездоровой еды», - отметил председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Он привел в пример результаты пятилетнего мониторинга в Липецкой области, показавшие, что за пять последних лет при наличии ресурсов питание детей не улучшилось, а заболеваемость не сократилась.
Замначальника управления защиты прав потребителей Роспотребнадзора Светлана Мухина в свою очередь сообщила, что ведомство уже подготовило проект закона, вносящий поправки в закон "О защите прав потребителей", и готово передать его на рассмотрение в Госдуму. В частности, изменения касаются обязательной информации, которую производители продуктов питания должны размещать на этикетках: данные о содержании сахара, соли, жиров, калорийности должна легко читаться, особенно если продукт предназначен для детей.
Президент Союза потребителей России Петр Шелищ высказался о необходимости усилить социальную рекламу здорового питания. Он также предложил организовать в интернете информационный портал, на котором потребители смогут получить самые полные данные об имеющихся на рынке продуктах питания. Например, пояснил Шелищ, там может размещаться информация о лучших завтрашних ценах на продукты первой необходимости.