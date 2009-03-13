В России изменится система питания школьников

«Производители такой еды замалчивают ее вредность. Как замалчивается и то, что в мире уже 155 млн. детей имеют избыточный вес, из них 22 млн. - дети в возрасте до пяти лет», - сказал руководитель Роспотребнадзора, подчеркнув, что родители, заменяющие полноценное питание ребенка на чипсы и колу или злоупотребляющие такими «лакомствами», просто совершают "преступление перед детьми».