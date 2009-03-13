В России изменились региональные коэффициенты тарифов ОСАГО

В соответствии с документом, размещенным на сайте кабинета министров, были изменены коэффициенты страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования транспортного средства для ряда населенных пунктов.
Так, если ранее минимальный территориальный коэффициент составлял 0,5, то данным постановлением выделяется ряд регионов, для которых территориальный коэффициент будет составлять 0,6 (Республики Северная Осетия – Алания, Тыва, Хакасия, Алтайский край, Приморский край, Калининградская область и др.), 0,55 (Дагестан, Чеченская Республика, Забайкальский край, Воронежская область, Курская область, Чукотский автономный округ и др.), 0,75 (Башкирия, Краснодарский край, Владимирская область, Магаданская область, Новосибирская область, Сахалинская область и др.), 0,7 (Республики Алтай, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карелия, Красноярский край и др.), 0,8 (Карачаево-Черкесская Республика, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Вологодская, Кемеровская, Костромская, Тюменская области и др.), 0,85 (Республика Адыгея, Республика Коми, Пермский край, Архангельская область (включая Ненецкий автономный округ), Мурманская область).
При этом по Ленинградской и Московской областям, Санкт-Петербургу и Москве территориальный коэффициент не изменился.
Кроме того, изменились и коэффициенты страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению, а также коэффициент страховых тарифов в зависимости от возраста и стажа водителя, допущенного к управлению транспортным средством. Теперь применяется коэффициент 1,7 против 1,5 и 1,2 соответственно.