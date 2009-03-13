В России изменились региональные коэффициенты тарифов ОСАГО

Кроме того, изменились и коэффициенты страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению, а также коэффициент страховых тарифов в зависимости от возраста и стажа водителя, допущенного к управлению транспортным средством. Теперь применяется коэффициент 1,7 против 1,5 и 1,2 соответственно.