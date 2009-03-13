В Ишиме школьник убил охранника, сломав ему нос

Об этом Nashgorod.ru сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.
Как установлено следствием, в ночь на 5 марта 2009 года около магазина «Ермак» по ул. Советской Ишима между находящимися в состоянии опьянения школьником и 21-летним сотрудником отдела филиала ФГУП «Охрана МВД России» произошла ссора.
В ходе конфликта ученик, ранее занимавшийся в секции рукопашного боя, нанёс охраннику несколько ударов ногами и руками по лицу, в результате чего сломал ему нос. Испугавшись, подросток положил потерпевшего на землю и скрылся с места происшествия. Через непродолжительное время потерпевший, захлебнувшись кровью, скончался на месте происшествия.
Благодаря грамотно организованным и проведённым следственно-оперативным мероприятиям личность несовершеннолетнего была установлена в тот же день. Следователем в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время расследование уголовного продолжается.