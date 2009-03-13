В Ишиме школьник убил охранника, сломав ему нос

В ходе конфликта ученик, ранее занимавшийся в секции рукопашного боя, нанёс охраннику несколько ударов ногами и руками по лицу, в результате чего сломал ему нос. Испугавшись, подросток положил потерпевшего на землю и скрылся с места происшествия. Через непродолжительное время потерпевший, захлебнувшись кровью, скончался на месте происшествия.