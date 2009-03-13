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В Ишиме школьник убил охранника, сломав ему нос

13 марта 2009, 10:37
Ишимским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего школьника, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности.

Об этом Nashgorod.ru сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.

Как установлено следствием, в ночь на 5 марта 2009 года около магазина «Ермак» по ул. Советской Ишима между находящимися в состоянии опьянения школьником и 21-летним сотрудником отдела филиала ФГУП «Охрана МВД России» произошла ссора.

В ходе конфликта ученик, ранее занимавшийся в секции рукопашного боя, нанёс охраннику несколько ударов ногами и руками по лицу, в результате чего сломал ему нос. Испугавшись, подросток положил потерпевшего на землю и скрылся с места происшествия. Через непродолжительное время потерпевший, захлебнувшись кровью, скончался на месте происшествия.

Благодаря грамотно организованным и проведённым следственно-оперативным мероприятиям личность несовершеннолетнего была установлена в тот же день. Следователем в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время расследование уголовного продолжается.

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