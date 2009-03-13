У тюменских улиц появятся олимпийские названия

Также на заседании принято решение внести изменение в Муниципальный реестр планировочных элементов города, заменив прежнее название «М. Сибиряка» на улицу Мамина-Сибиряка. Это название пришлось внести в связи с тем, что объекты капитального строительства, расположенные на указанной улице, уже имеют в своих адресах наименование «улица Мамина - Сибиряка». Чтобы избежать еще одной путаницы в адресах, в муниципальном реестре изменили наименование «переулок Красовского» на «переулок 5-й Красовского».