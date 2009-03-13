У тюменских улиц появятся олимпийские названия

Прежде эта тематика была предложена управой Центрального округа, а в пятницу названия утверждены городской комиссией по присвоению наименований и переименованию улиц и других частей городского округа, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба главы администрации города Тюмени.
Среди предложенных названий – проезды Шахматный, Сочинский, Гимнастический, Хоккейный, Чемпионский, Стрелковый, Спринтерский, Футбольный, Биатлонный.
Улицу имени Владимира Минеева, майора, погибшего при выполнении служебных обязанностей в г. Грозном, предложили внести работники предприятия «Крестьянский комплекс». А председатель правления Тюменского клуба болельщиков футбольной команды «Тюмень» Сергей Лелеко обратился к комиссии с просьбой увековечить имя известного футболиста Анатолия Щеткова одной из новых улиц, желательно вблизи спортсооружений. Это предложение поддержали члены совета ТОС поселка Березняковский и рабочая группа при городской комиссии по присвоению наименований и переименованию улиц.
По предложению ООО МНП «Геодата» городская комиссия приняла решение о присвоении безымянному переулку в районе улицы Новаторов наименования «переулок Новаторов». В настоящее время там располагаются шесть предприятий без адреса, которые трудно найти.
Сегодня члены комиссии проголосовали за улицу Здоровья в поселке Тараскуль, на ней уже построено шесть домов, и жителям пришло время зарегистрироваться в паспортно-визовой службе.
Также на заседании принято решение внести изменение в Муниципальный реестр планировочных элементов города, заменив прежнее название «М. Сибиряка» на улицу Мамина-Сибиряка. Это название пришлось внести в связи с тем, что объекты капитального строительства, расположенные на указанной улице, уже имеют в своих адресах наименование «улица Мамина - Сибиряка». Чтобы избежать еще одной путаницы в адресах, в муниципальном реестре изменили наименование «переулок Красовского» на «переулок 5-й Красовского».
Девять водных объектов, расположенных в Тюмени, вместо «прудов» теперь будут называться «обводненный карьер». Например, обводненный карьер Утиный, Школьный, Кристальные родники, Северный и другие. Эта необходимость возникла в связи с изменением Водного кодекса.