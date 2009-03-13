Тюменцам запретят поездки в лес до начала лета

В 2008 году на территории юга Тюменской области произошло 1 666 лесных пожаров на общей площади 20 165 га, в том числе на лесной – 13 390 га и нелесной – 6 775 га. Первый пожар был зафиксирован 7 апреля, что значительно раньше обычных сроков. За весенний период произошёл 1 361 пожар, что составляет 81 % от всего количества возгораний и 90% от площади, пройденной огнем за весь пожароопасный сезон. Пик горимости пришелся на период с 14 по 25 апреля. Количество пожаров, которые возникали за сутки, достигало 133. Всего в этот период произошло 757 пожаров. Основная причина их возникновения - нарушение правил пожарной безопасности людьми, посещающими лес.