Тюменцам запретят поездки в лес до начала лета

Губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым подписано постановление «Об ограничении пребывания в лесах на территории Тюменской области». В соответствии с ним ограничивается пребывание граждан в лесах на территории Тюменской области на период высокой пожарной опасности до 01.06.2009, а также въезд в них транспортных средств, род деятельности которых не связан с работой в лесу. Исключения составляют места, предоставленные для культурно-оздоровительных целей. Ограничение пребывания граждан не распространяется на случаи пребывания в лесах граждан в целях весенней охоты по именным разовым лицензиям.
Второй пункт постановления рекомендует органам местного самоуправления на период высокой пожарной опасности ограничить посещение лесов, находящихся в муниципальной собственности, а также въезд в них транспортных средств, кроме тех, которые непосредственно занимаются работой в лесах. Предписывается в этот период информировать население области о пожарной ситуации в лесах и принимаемых мерах по охране лесов от возгорания.
В 2008 году на территории юга Тюменской области произошло 1 666 лесных пожаров на общей площади 20 165 га, в том числе на лесной – 13 390 га и нелесной – 6 775 га. Первый пожар был зафиксирован 7 апреля, что значительно раньше обычных сроков. За весенний период произошёл 1 361 пожар, что составляет 81 % от всего количества возгораний и 90% от площади, пройденной огнем за весь пожароопасный сезон. Пик горимости пришелся на период с 14 по 25 апреля. Количество пожаров, которые возникали за сутки, достигало 133. Всего в этот период произошло 757 пожаров. Основная причина их возникновения - нарушение правил пожарной безопасности людьми, посещающими лес.
Тюменскому управлению лесами и базе авиационной и наземной охраны лесов предписывается обеспечить проведение мероприятий по оповещению граждан об ограничении посещения лесов и контролю за его выполнением, сообщает Nashgorod.ru отдел информации департамента информационной политики Тюменской области
Гражданам и юридическим лицам, которые являются лесопользователями лесных участков, предоставленных в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, и имеющим производственные объекты в лесах на территории Тюменской области, рекомендуется обеспечить соблюдение требований правил пожарной безопасности. В том числе иметь средства пожаротушения в соответствии с утвержденными нормами и содержать их в готовности к немедленному использованию, а также уведомлять районные лесничества о маршрутах следования, времени и месте проведения работ.