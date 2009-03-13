Тюменцам рассказали, чем опасна сырая рыбы

Малосоленая или слабовяленная рыба, приготовленная в домашних условиях, основная причина заражения описторхозом. При такой обработке личинки сохраняют жизнеспособность в ней в течение 2-3 недель. Встречается употребление в пищу свежевыловленной и мороженной («строганина», «патанка») рыбы. Заразиться можно и при однократном употреблении обработанной рыбы. Иногда оказывается достаточным для заражения случайного попадания в пищу мелких кусочков рыбы, оставшихся на руках и кухонных предметах после разделки рыбы.