Тюменцам рассказали, чем опасна сырая рыбы

Заболеваемость описторхозом распространена не повсеместно. В России больные описторхозом регистрируются преимущественно на территориях бассейнов рек Обь, Иртыш, Волга, Кама, Днепр.
Тюменская область является наиболее напряженным очагом по заболеваемости описторхозом. Заболеваемость жителей Тюменской области значительно превышает среднероссийские показатели (более чем в 10 раз). По уровню заболеваемости описторхозом населения Тюменская область занимает четвертое место в РФ после Томской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Роспотребнадзора по Тюменской области.
Особенностью описторхоза является хроническое течение. В большинстве случаев развитие заболевания не сопровождается развитием острых симптомов. Зачастую больные описторхозом в течение длительного времени имеют другие диагнозы.
Описторхоз является причиной развития аллергических заболеваний, хронических дерматозов (экзема, нейродермит), дисбактериозов, являются причиной развития бронхиальной астмы, снижают сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям. Больные описторхозом дети отстают в физическом развитии, отличаются слабой нервной систем ой, что проявляется в повышенной раздражительности, быстрой умственной утомляемости.
Опрос больных описторхозом показал, что 89% больных пренебрегают, либо не знают правил приготовления и посола рыбы, 1% употребляет сырую рыбу (строганина), 10% больных употребляли рыбу в гостях. Рыба в 52% приобретается на рынках и местах несанкционированной торговли, 34% - занимаются любительским ловом, 14% - завозят с северных районов ХМАО.
Результаты мониторинга за рыбой, выловленной в водоёмах Тюменской области, показали высокий удельный вес рыб карповых, пораженных возбудителями описторхоза: язей – 89,4%, плотвы – 22%, леща – 10%.
Малосоленая или слабовяленная рыба, приготовленная в домашних условиях, основная причина заражения описторхозом. При такой обработке личинки сохраняют жизнеспособность в ней в течение 2-3 недель. Встречается употребление в пищу свежевыловленной и мороженной («строганина», «патанка») рыбы. Заразиться можно и при однократном употреблении обработанной рыбы. Иногда оказывается достаточным для заражения случайного попадания в пищу мелких кусочков рыбы, оставшихся на руках и кухонных предметах после разделки рыбы.
Для того чтобы уберечься от заражения описторхозом, следует строго соблюдать правила обработки рыбы:
Жарить рыбу мелкими кусками в течение 15-20 минут.
Варить не менее 15-20 минут с момента закипания воды с рыбой.
Рыбные пироги выпекать не менее часа.
Солить, выдерживая в течение 14 суток, из расчета на 10 кг рыбы 2 кг соли.
Вялить 3 недели с предварительным трехсуточным посолом.
Нельзя пробовать сырой рыбный фарш, а также рыбу во время посола, вяления.
Разделочные доски и ножи после обработки рыбы нужно обязательно вымыть с мылом и ошпарить кипятком.
Замораживание при температуре минус 28оС убивает личинок через 41 час, при температуре минус 35оС – через 10 часов.
При хранении рыбы в морозильной камере бытового холодильника личинки остаются жизнеспособны в течение месяца.