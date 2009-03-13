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Тюменских школьников ждут литературные экранизации

13 марта 2009, 15:28
Тюменский Дом кино продолжает проводить для учащихся школ кинопоказы в рамках своей новой программы "Литературная экранизация".
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Тюмень

19 марта в 15:00 в кинозале «Иллюзион» ДНК «Строитель» пройдет демонстрация кинофильма «Ревизор» для учащихся 7-8-х классов. Режиссер экранизации одноимённой комедии Н.В. Гоголя - В. Петров.

20 марта 15:00 учащимся 7-х классов покажут кинофильм «Царь Иван Грозный» режиссера Георгия Васильева. Фильм снят по мотивам романа А.К. Толстого «Князь Серебряный».

В этот же день в 17:30 пройдет демонстрация кинофильма «А зори здесь тихие…» для учащихся 11-х классов.Военно-патриотический фильм о подвиге девушек-новобранок в годы Великой Отечественной войны, не пропустивших немецких захватчиков через вверенную им территорию ценой своей жизни. Экранизация одноименной повести Бориса Васильева.

Заявки принимаются по адресу: ул. Республики, 179, каб. 116.

Тел./факс: 32-33-82. E-mail: [email protected]

#Новости#Тюмень#Кино#Школы#Таня#Культура
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