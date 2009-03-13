Тюменских школьников ждут литературные экранизации

В этот же день в 17:30 пройдет демонстрация кинофильма «А зори здесь тихие…» для учащихся 11-х классов.Военно-патриотический фильм о подвиге девушек-новобранок в годы Великой Отечественной войны, не пропустивших немецких захватчиков через вверенную им территорию ценой своей жизни. Экранизация одноименной повести Бориса Васильева.