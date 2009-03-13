Тюменские управляющие компании поплатились за стоянки авто на детских площадках

В ходе проверки выяснено, что в нарушение законодательства на всех проверенных детских игровых площадках, обслуживаемых данными управляющими компаниями, отсутствуют информационные таблички и доски, содержащие правила и возрастные требования при пользовании игровым оборудованием; номера телефонов службы спасения, скорой помощи; а также номера телефонов служб, по которым можно сообщить о поломках оборудования.