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Тюменские управляющие компании поплатились за стоянки авто на детских площадках

13 марта 2009, 14:47
Тюменская прокуратура провела проверку управляющих компаний «Север» и «Жилищный стандарт».

В ходе проверки выяснено, что в нарушение законодательства на всех проверенных детских игровых площадках, обслуживаемых данными управляющими компаниями, отсутствуют информационные таблички и доски, содержащие правила и возрастные требования при пользовании игровым оборудованием; номера телефонов службы спасения, скорой помощи; а также номера телефонов служб, по которым можно сообщить о поломках оборудования.

Проверяющими выявлены неисправные карусели, горки и т.д. Кроме того, установлены факты использования детских площадок для стоянки автотранспортных средств. Все это создает угрозу жизни и здоровью детей – сообщили Nashgorod.ru в окружной прокуратуре.

Отметим, что нарушителям вынесены представления об устранении нарушений закона.

#Новости#Благоустройство#Тюмень#Ксения#Общество
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