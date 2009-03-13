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Тюменские предприниматели поделятся опытом с ямальским бизнесом

13 марта 2009, 15:46
16 марта по приглашению Торгово-промышленной палаты ЯНАО специалисты Консалтинговой группы «Лекс» в партнерстве с преподавателями ТюмГУ проведут окружной обучающий семинар для представителей малого и среднего бизнеса ЯНАО.
Сюжет
Тюмень

Обучающий семинар будет посвящен проблемам и перспективам развития малого и среднего бизнеса ЯНАО в условиях финансового кризиса.

Участники семинара обсудят проблемы малого и среднего бизнеса в ЯНАО, Тюменской области и России в целом. Тюменские бизнесмены с ямальскими коллегами поделятся опытом оценки современного состояния системы поддержки малого и среднего бизнеса. Обсудят новые возможности для развития малого бизнеса в нестабильной экономической ситуации. Рассмотрят новые ниши и перспективные направления для развития бизнеса в муниципальных образованиях ЯНАО.

Мурат Нурпеисов – исполнительный директор консалтинговой фирмы «Лекс» отметил: «С ямальскими бизнесменами и представителями власти мы хотим поделиться своими знаниями и опытом в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, а также обсудить перспективы создания обучающих консультационных пунктов для поддержки предпринимательства. Чем быстрее и активнее будет проведена работа по стимулированию малого предпринимательства, тем будет выше вероятность выхода из кризиса с минимальными социальными и экономическими потрясениями».

17 марта бизнесмены ЯНАО за круглым столом обсудят проект создания постоянно действующих обучающее-консультационных пунктов для малого и среднего бизнеса на площадках филиалов ТюмГУ в Ноябрьске, Новом Уренгое и Салехарде.

#Новости#Тюмень#Бизнес#Ямал#Ксения#Экономика
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