Тюменские предприниматели поделятся опытом с ямальским бизнесом

Мурат Нурпеисов – исполнительный директор консалтинговой фирмы «Лекс» отметил: «С ямальскими бизнесменами и представителями власти мы хотим поделиться своими знаниями и опытом в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, а также обсудить перспективы создания обучающих консультационных пунктов для поддержки предпринимательства. Чем быстрее и активнее будет проведена работа по стимулированию малого предпринимательства, тем будет выше вероятность выхода из кризиса с минимальными социальными и экономическими потрясениями».