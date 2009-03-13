ТДСК: темпы не снизим, стройки не остановим!

Это обусловлено тем, что Домостроительных компаний (ДСК) в Тюмени много, но не нужно их путать с «Тюменской домостроительной компанией» (ТДСК).
В жестких условиях экономического кризиса многие строительные компании «заморозили» объекты застройки. Таким образом, в Тюмени остановлено 67 строек. Руководство ТДСК заявило, что продолжают строительство и не собираются приостанавливать работы на объектах. В 2009 году Тюменская Домостроительная Компания планирует ввести в эксплуатацию 140 тысяч квадратных метров жилья, в основном, это Восточные микрорайоны. «За последние 5–6 месяцев мы ни на сутки не отстали от намеченного графика» — отметил генеральный директор ТДСК Николай Щепелин. Он также сообщил, что в прошлом году объем вода их жилья был таким же.
Руководство компании уверено, что цена на недвижимость Тюмени не сможет постоянно падать и к концу года строительным компаниям придется поднимать стоимость квадратного метра.
Отметим, что Тюменская Домостроительная Компания старается работать в пределах цены минрегиона. «Цена за метр квадратный у нас составляет от 33 до 42 тысяч рублей» — отметил Николай Игнатьевич.
Одной из наиважнейших целей ставит перед собой компания — это снижение себестоимости квадратного метра жилья. «ТДСК — это энергоемкое и металлоемкое производство. Цена за тонну песка или кубометр металла скачет, поэтому это не может не отразиться на стоимости квадратного метра. Поэтому подбор материалов сегодня идет ещё тщательнее, чем
Сейчас удивить современных горожан нелегко, но ТДСК существует почти 45 лет и имеет огромный опыт в строительном бизнесе. Как компании удается не только удержаться на плаву, но идти вперед? «Объекты нашей компании привлекательны по определенным параметрам: схема транспортного обслуживания микрорайона имеет немаловажное значение, определенная этажность зданий, обеспечение объектами
Компания совершенствуется и запускает новые серии домов. «Сегодня мы пересмотрели внутреннюю отделку, обустройство мест общего пользования. Таким образом, в наших домах теперь устанавливается два лифта (один грузовой), современные радиаторы, все лоджии и балконы теперь застеклены, метрические входные двери с глазками не требуют замены, телевидение, домофон, телефон и др. удобства. А также вентилируемые фасады домов и современные инженерные сети» — добавил Николай Щепелин.
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