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ТДСК: темпы не снизим, стройки не остановим!

13 марта 2009, 10:04
На пресс-конференции, прошедшей в минувшую среду, генеральный директор ОАО «Тюменской домостроительной компании» сообщил, что вокруг их компании очень много слухов, подрывающих деловую репутацию компании.
Сюжет
Тюмень

Это обусловлено тем, что Домостроительных компаний (ДСК) в Тюмени много, но не нужно их путать с «Тюменской домостроительной компанией» (ТДСК).

В жестких условиях экономического кризиса многие строительные компании «заморозили» объекты застройки. Таким образом, в Тюмени остановлено 67 строек. Руководство ТДСК заявило, что продолжают строительство и не собираются приостанавливать работы на объектах. В 2009 году Тюменская Домостроительная Компания планирует ввести в эксплуатацию 140 тысяч квадратных метров жилья, в основном, это Восточные микрорайоны. «За последние 5–6 месяцев мы ни на сутки не отстали от намеченного графика» — отметил генеральный директор ТДСК Николай Щепелин. Он также сообщил, что в прошлом году объем вода их жилья был таким же.

Руководство компании уверено, что цена на недвижимость Тюмени не сможет постоянно падать и к концу года строительным компаниям придется поднимать стоимость квадратного метра.

Отметим, что Тюменская Домостроительная Компания старается работать в пределах цены минрегиона. «Цена за метр квадратный у нас составляет от 33 до 42 тысяч рублей» — отметил Николай Игнатьевич.

Одной из наиважнейших целей ставит перед собой компания — это снижение себестоимости квадратного метра жилья. «ТДСК — это энергоемкое и металлоемкое производство. Цена за тонну песка или кубометр металла скачет, поэтому это не может не отразиться на стоимости квадратного метра. Поэтому подбор материалов сегодня идет ещё тщательнее, чем когда-либо» — сообщил гендиректор компании.

Сейчас удивить современных горожан нелегко, но ТДСК существует почти 45 лет и имеет огромный опыт в строительном бизнесе. Как компании удается не только удержаться на плаву, но идти вперед? «Объекты нашей компании привлекательны по определенным параметрам: схема транспортного обслуживания микрорайона имеет немаловажное значение, определенная этажность зданий, обеспечение объектами социально-культурного значения. Кроме того материалы для строительства мы подбираем оптимальные по цене, но не в ущерб качеству» — отметил Главный инженер ОАО «ТДСК» Николай Шишкин.

Компания совершенствуется и запускает новые серии домов. «Сегодня мы пересмотрели внутреннюю отделку, обустройство мест общего пользования. Таким образом, в наших домах теперь устанавливается два лифта (один грузовой), современные радиаторы, все лоджии и балконы теперь застеклены, метрические входные двери с глазками не требуют замены, телевидение, домофон, телефон и др. удобства. А также вентилируемые фасады домов и современные инженерные сети» — добавил Николай Щепелин.

К своему 45-летию, которое компания отметит осенью этого года, ТДСК готовит тюменцам новые программы продажи жилья. Особым подарком тюменцам можно считать 16-этажные сборно-каркасные жилые дома, которые расположатся в центральном районе города (ул. Одесской-Харьковской).

#Новости#Тюмень#Недвижимость#Ксения#Экономика
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