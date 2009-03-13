ТДСК: темпы не снизим, стройки не остановим!

В жестких условиях экономического кризиса многие строительные компании «заморозили» объекты застройки. Таким образом, в Тюмени остановлено 67 строек. Руководство ТДСК заявило, что продолжают строительство и не собираются приостанавливать работы на объектах. В 2009 году Тюменская Домостроительная Компания планирует ввести в эксплуатацию 140 тысяч квадратных метров жилья, в основном, это Восточные микрорайоны. «За последние 5–6 месяцев мы ни на сутки не отстали от намеченного графика» — отметил генеральный директор ТДСК Николай Щепелин. Он также сообщил, что в прошлом году объем вода их жилья был таким же.