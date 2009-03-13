Студентов-платников будут переводить на бюджетные места два раза в год

По словам заместителя министра Владимира Миклушевского, на перевод смогут рассчитывать студенты, которые будут получать оценки не ниже "четверки" на протяжении четырех семестров. Замминистра также отметил, что при переводе на бюджетное отделение необходимо будет принимать в расчет участие студентов в общественной жизни вузов.