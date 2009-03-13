Студентов-платников будут переводить на бюджетные места два раза в год

По словам заместителя министра Владимира Миклушевского, на перевод смогут рассчитывать студенты, которые будут получать оценки не ниже "четверки" на протяжении четырех семестров. Замминистра также отметил, что при переводе на бюджетное отделение необходимо будет принимать в расчет участие студентов в общественной жизни вузов.
В рекомендациях также содержится предложение размещать на сайтах вузов данные о вакантных местах после каждой сессии. Миклушевский пояснил, что вузы будут сами определять процедуру перевода, если на вакантное место будут претендовать несколько человек.
С предложением переводить студентов-платников на свободные бюджетные места выступил в начале февраля 2009 года президент РФ Дмитрий Медведев. Предлагаемые меры были продиктованы последствиями финансового и экономического кризиса, в условиях которого не все студенты платных отделений могут изыскивать средства для оплаты учебы.
Кроме того, правительство планирует уже в текущем году увеличить на 65 тысяч число бюджетных мест в вузах и выделить дополнительные средства для выплаты кредитов, взятых студентами на оплату учебы.