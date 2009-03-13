Правительство повысило коэффициенты ОСАГО для начинающих водителей

Как следует из приложения к постановлению, размещенного вечером в четверг на сайте правительства, стаж "опытного" водителя увеличился с двух до трех лет. Теперь для водителей в возрасте до 22 лет со стажем вождения до 3 лет включительно коэффициент составит 1,7 вместо прежних 1,3. Для водителей старше 22 лет и стажем вождения до 3 лет включительно ставки выросли с 1,2 до 1,5, а для тех, кто младше 22 лет, но со стажем более 3 лет - с 1,15 до 1,3.
Коэффициент для полисов, допускающих к управлению автомобилем неограниченное количество водителей, вырос с 1,5 до 1,7. Также изменились коэффициенты в зависимости от мощности двигателя. Для автомобилей мощностью до 50 лошадиных сил (л.с.) они выросли с 0,5 до 0,6, от 50 до 70 л.с. - с 0,7 до 0,9.
Между тем коэффициенты для более мощных машин снизились. Для автомобилей мощностью от 100 до 120 л.с., от 120 до 150 л.с. и свыше 150 л.с. они составят 1,2, 1,4 и 1,6 соответственно, то есть на 0,1 меньше для каждой категории.
Кроме того, ранее сообщалось, что были пересмотрены коэффициенты к базовому тарифу для некоторых регионов, где этот вид страхования оказался убыточным. Разработкой новых ставок страхования автогражданской ответственности занималось Министерство финансов.