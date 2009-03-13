Правительство повысило коэффициенты ОСАГО для начинающих водителей

Как следует из приложения к постановлению, размещенного вечером в четверг на сайте правительства, стаж "опытного" водителя увеличился с двух до трех лет. Теперь для водителей в возрасте до 22 лет со стажем вождения до 3 лет включительно коэффициент составит 1,7 вместо прежних 1,3. Для водителей старше 22 лет и стажем вождения до 3 лет включительно ставки выросли с 1,2 до 1,5, а для тех, кто младше 22 лет, но со стажем более 3 лет - с 1,15 до 1,3.