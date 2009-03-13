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Подготовлен законопроект о равенстве светских и духовных научных степеней

13 марта 2009, 09:53
Рособрнадзор подготовил законопроект об уравнивании богословских и светских научных степеней при оформлении лицензии на право осуществления образовательной деятельности.

О завершении работы над документом в четверг в ходе круглого стола в Госдуме сообщил заместитель министра образования и науки Юрий Сентюрин.

Документ позволит "засчитывать" преподавателей, имеющих духовные степени, наравне с преподавателями, получившими светские научные степени. До сих пор органы, выдающие лицензии, не признавали богословские степени, и этот факт не давал возможности, например, духовным семинариям получить их (на лицензию могут претендовать вузы, в преподавательском коллективе которых есть определенное число людей с научными степенями).

В перспективе принятие законопроекта позволит духовным учебным заведениям читать курсы по светским дисциплинам и выдавать их слушателям дипломы гособразца. Сентюрин отметил, что пока в Рособрнадзор не поступало заявок от религиозных вузов на лицензирование таких образовательных программ.

Подготовка соответствующего законопроекта была анонсирована министром образования и науки РФ Андреем Фурсенко 15 февраля 2009 года на XVII Рождественских образовательных чтениях, проходивших в храме Христа Спасителя.

Стоит отметить, что в декабре 2008 года Российская академия наук отказалась включать теологию в государственный перечень научных специальностей. То есть, научная степень по теологии не признается ВАК. Новый документ Рособрнадзора позволяет частично обойти это решение.

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