Подготовлен законопроект о равенстве светских и духовных научных степеней

Документ позволит "засчитывать" преподавателей, имеющих духовные степени, наравне с преподавателями, получившими светские научные степени. До сих пор органы, выдающие лицензии, не признавали богословские степени, и этот факт не давал возможности, например, духовным семинариям получить их (на лицензию могут претендовать вузы, в преподавательском коллективе которых есть определенное число людей с научными степенями).