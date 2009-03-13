Областная акция «Подари ребенку день» нашла своих февральских героев

В феврале очередным победителем - финалистом областной социальной акции «Подари ребенку день» стала семья Хамидуллиных из села Яр Ялуторовского района. Семья Хамидуллиных большая, дружная и трудолюбивая. Для участия в акции она предоставила фотографии и интересный рассказ старшей дочери, в котором семья сравнивается с пчелиным ульем. У каждого члена семьи помимо своих домашних обязанностей есть хобби: младшая дочка пишет стихи, сынишка и старшая дочь увлекаются танцами, мама поет, папа учит детей делать поделки своими руками.