Областная акция «Подари ребенку день» нашла своих февральских героев

В феврале очередным победителем - финалистом областной социальной акции «Подари ребенку день» стала семья Хамидуллиных из села Яр Ялуторовского района. Семья Хамидуллиных большая, дружная и трудолюбивая. Для участия в акции она предоставила фотографии и интересный рассказ старшей дочери, в котором семья сравнивается с пчелиным ульем. У каждого члена семьи помимо своих домашних обязанностей есть хобби: младшая дочка пишет стихи, сынишка и старшая дочь увлекаются танцами, мама поет, папа учит детей делать поделки своими руками.
В качестве приза семья Хамидуллиных получит настольную электронную игру.
Мартовские победители будут известны 2 апреля 2009 года.
Областная социальная акция «Подари ребенку день» проводится департаментом социального развития Тюменской области, АУ ТО ДПО «Областной центр «Семья», Тюменским региональным отделением Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» с целью создания позитивного образа семьи, содействия укреплению детско-родительских отношений. 1 июня 2009 года среди финалистов акции будет разыгран главный приз.