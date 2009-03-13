На "Евровидении-2009" - очередной скандал

Песню Copycat, с которой бельгийский певец поедет в российскую столицу, написал Бенджамин Шоос, а слова к ней - Жак Дюваль. В песне поется о горе-исполнителе, который сам изобрел стиль "а-ля Элвис Пресли", но однажды вдруг узнает о существовании оригинала.
Фанаты Элвиса Пресли считают, что Ушен высмеивает короля рок-н-ролла, так как в песне есть слова "he's too fat to rock'n'roll" ("он слишком толстый, чтобы танцевать рок-н-ролл").
Президент фан-клуба Петер Вербругген уверен, что Бельгия не выйдет с этой песней в полуфинал. По его мнению, "если UER соблюдает свои собственные правила, то Бельгия будет дисквалифицирована еще до конкурса".
"Одно из правил UER гласит, что "оскорбительные" и "неприемлемые" выражения не должны использоваться. А эта песня полна презрения, ненависти и горечи", - сказал Вербругген.
Он также добавил, что, "возможно, организаторы просто не обратили внимания на слова песни, но теперь, когда мы им указали, что нарушены правила, у них нет другого выхода, кроме как исключить эту песню из конкурса".