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На "Евровидении-2009" - очередной скандал

13 марта 2009, 20:31
Бельгийский фан-клуб Элвиса Пресли "ElvisMatters" направил в адрес Европейского вещательного Союза письмо с требованием исключить Бельгию из списка участников "Евровидения-2009" в связи с тем, что представлять страну на конкурсе доверено певцу Патрику Ушенсу, который собирается выступить в образе Элвиса Пресли.

Песню Copycat, с которой бельгийский певец поедет в российскую столицу, написал Бенджамин Шоос, а слова к ней - Жак Дюваль. В песне поется о горе-исполнителе, который сам изобрел стиль "а-ля Элвис Пресли", но однажды вдруг узнает о существовании оригинала.

Фанаты Элвиса Пресли считают, что Ушен высмеивает короля рок-н-ролла, так как в песне есть слова "he's too fat to rock'n'roll" ("он слишком толстый, чтобы танцевать рок-н-ролл").

Президент фан-клуба Петер Вербругген уверен, что Бельгия не выйдет с этой песней в полуфинал. По его мнению, "если UER соблюдает свои собственные правила, то Бельгия будет дисквалифицирована еще до конкурса".

"Одно из правил UER гласит, что "оскорбительные" и "неприемлемые" выражения не должны использоваться. А эта песня полна презрения, ненависти и горечи", - сказал Вербругген.

Он также добавил, что, "возможно, организаторы просто не обратили внимания на слова песни, но теперь, когда мы им указали, что нарушены правила, у них нет другого выхода, кроме как исключить эту песню из конкурса".

#Новости#Музыка#Конкурсы#Таня#Культура
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