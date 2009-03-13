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Кинотеатр "КиноМакс-Космос" проводит акцию "Вездеход"

13 марта 2009, 10:59
Сюрприз для тюменцев! 15 марта кинотеатр "КиноМакс-Космос" проводит акцию "Вездеход" - купи билет за 100 рублей и смотри все фильмы весь день!
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Тюмень

Сюрприз для тюменцев! 15 марта кинотеатр "КиноМакс-Космос" проводит акцию "Вездеход" - купи билет за 100 рублей и смотри все фильмы целый день!

В репертуаре любимого кинотеатра - комедия «Марли и я», романтические комедии "Любовь в большом городе" и "Война невест", фантастический триллер "Хранители".

Напомним, что кинотеатр "КиноМакс-Космос" находится по адресу ул.Республики, 165А. Стоимость одного билета в будни - от 90 до 150 рублей, в выходные - от 100 до 200. Детский билет - 50 рублей. Пенсионеры могут посмотреть фильм за 60 рублей. Во вторник все билеты по цене 70 рублей!

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 36-09-09 - касса, 20-61-22 - автоответчик.

#Новости#Тюмень#Кино#Таня#Культура
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