Сюрприз для тюменцев! 15 марта кинотеатр "КиноМакс-Космос" проводит акцию "Вездеход" - купи билет за 100 рублей и смотри все фильмы целый день!
В репертуаре любимого кинотеатра - комедия «Марли и я», романтические комедии "Любовь в большом городе" и "Война невест", фантастический триллер "Хранители".
Напомним, что кинотеатр "КиноМакс-Космос" находится по адресу ул.Республики, 165А. Стоимость одного билета в будни - от 90 до 150 рублей, в выходные - от 100 до 200. Детский билет - 50 рублей. Пенсионеры могут посмотреть фильм за 60 рублей. Во вторник все билеты по цене 70 рублей!
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 36-09-09 - касса, 20-61-22 - автоответчик.