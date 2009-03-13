Кинотеатр "КиноМакс-Космос" проводит акцию "Вездеход"

Напомним, что кинотеатр "КиноМакс-Космос" находится по адресу ул.Республики, 165А. Стоимость одного билета в будни - от 90 до 150 рублей, в выходные - от 100 до 200. Детский билет - 50 рублей. Пенсионеры могут посмотреть фильм за 60 рублей. Во вторник все билеты по цене 70 рублей!