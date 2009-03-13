«Киномечта» приглашает тюменцев на премьеры

Джон и Джен решают завести настоящую семью: дом и конечно дети, в перспективе. Но дети, это такая ответственность! Зачем усложнять собственную жизнь, когда можно сначала попробовать на собаке, ведь она почти как ребенок… только покрыта шерстью…Джон и Джен решают завести настоящую семью: дом и конечно дети, в перспективе. Но дети, это такая ответственность! Зачем усложнять собственную жизнь, когда можно сначала попробовать на собаке, ведь она почти как ребенок… только покрыта шерстью…