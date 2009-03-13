«Киномечта» приглашает тюменцев на премьеры

Кинотеатр «Киномечта» приглашает тюменцев провести выходные в одном из шести комфортабальных залов. Стоимость билетов от 90 рублей до 250 рублей.
Марли и я
Джон и Джен решают завести настоящую семью: дом и конечно дети, в перспективе. Но дети, это такая ответственность! Зачем усложнять собственную жизнь, когда можно сначала попробовать на собаке, ведь она почти как ребенок… только покрыта шерстью…Джон и Джен решают завести настоящую семью: дом и конечно дети, в перспективе. Но дети, это такая ответственность! Зачем усложнять собственную жизнь, когда можно сначала попробовать на собаке, ведь она почти как ребенок… только покрыта шерстью…
Сеансы: 10-45, 13-05, 17-20, 21-35, 23-55
Подарок
Что будет, если Вы получите подарок, который выполнит все Ваши желания. Подарок, от которого Вы не сможете отказаться, но за который Вам придется поплатиться. Обычному парню Максу Питерсону судьба преподносит именно такой подарок. Его жизнь круто меняется …. Но, как долго он сможет наслаждаться привалившим счастьем и, какой ценой оно ему обернется?
Сеансы: 13-10, 17-40, 22-10
Тайна Чингис Хаана
Это история человека, имя которого знает весь мир. Воина, который взял в руки оружие, чтобы обеспечить мир и покой своей семьи, своего народа, своей страны. Великого хана, собравшего разные племена и народы под знаменем единой империи, под властью единого Закона. Властителя, чья империя простиралась от Желтого моря до Средиземного.
Сеансы: 10-50, 15-20, 19-50, 00-20
Первая любовь
Дом культуры, где Таня занимается танцами, собираются перестраивать под развлекательный комплекс, и скоро ей негде будет репетировать. В ночном клубе она случайно знакомится с Сашей, сыном владельца ДК, и постепенно он тоже увлекается танцами. Чтобы отец Саши понял, насколько для них важны танцы, музыка и творчество, ребята придумывают и ставят целое танцевальное шоу…
Сеансы: 10-40, 12-35, 14-30, 15-25, 16-30, 18-25, 19-40, 20-20, 22-15, 00-10
Любовь в большом городе
Действие фильма происходит в одном из самых романтичных мегаполисов мира — Нью-Йорке. Три друга Артем, Игорь и Оле, настоящий «русский» финн, в народе «Сауна» работают на чужбине, а в свободное от работы время отрываются, «как взрослые»: ходят в сауну, в стриптиз-бары, крутят короткие и ни к чему не обязывающие романы. Секс для них давно превратился в забег на короткие дистанции, соблазненные женщины — в трофеи, а триумфальные победы — главная тема обсуждения во время каждого мальчишника…
Сеансы: 10-30, 12-25, 14-20, 16-15, 18-10, 20-05, 22-00, 23-50
Хранители
Действие картины разворачивается в параллельной реальности, в Америке 1985 года. В этом мире супергерои стали частью повседневной жизни общества, а Часы Судного Дня, застыв в пяти минутах от полуночи, отсчитывают время до столкновения ведущих мировых держав. После убийства одного из своих прежних коллег Роршах — супергерой, никогда не снимающий маски, — полон решимости свершить суд Линча.
Сеансы: 11-00, 14-05, 17-10, 20-15, 23-20
Напомним, что кинотеатр "Киномечта" - часть развлекательного центра «Созвездие развлечений», который находится на 4 этаже ТЦ «Колумб».