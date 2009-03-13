ГИБДД Тюменской области - на защите детской безопасности

В третьей декаде марта в школах и других учебных заведениях начинаются каникулы. Как свидетельствует статистика, этот период характеризуется высокой степенью опасности попадания детей в дорожно-транспортные происшествия.
С начала года на дорогах области произошло 35 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети. Большая часть этих происшествий произошли по вине водителей – а значит, взрослых людей, которые могли предвидеть и предотвратить аварию, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Управления ГИБДД Тюменской области.
Сотрудники Госавтоинспекции, совместно с участковыми уполномоченными милиции и инспекторами по делам несовершеннолетних проведут рейды, уделяя особое внимание выявлению юных пешеходов – нарушителей и водителей не пропускающих детей на пешеходных переходах в местах расположения детских и культурно-массовых учреждений.
Совместно с органами управления образованием и молодёжной политики предполагается организовать проведение дополнительных занятий по безопасности дорожного движения в школах, детских подростковых клубах, спортивных мото- и картинг секциях. Проверке на предмет преподавания ОБЖ и организации работы по предупреждению детского травматизма подвергнутся школы, дети из которых особенно часто попадают в дорожно-транспортные происшествия.
В ходе акции в школах пройдут конкурсы рисунков по безопасности дорожного движения, детские утренники, праздники и викторины. Ученики 3-4х и 7-9х классов примут участие в олимпиаде по Правилам дорожного движения по специальным тестам.
ГИБДД напоминает водителям о соблюдении особой осторожности при движении в районе школ, соблюдении правил проезда пешеходных переходов. Будьте внимательны к детям на дороге, их жизни – в ваших руках.