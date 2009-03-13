ГИБДД Тюменской области - на защите детской безопасности

Совместно с органами управления образованием и молодёжной политики предполагается организовать проведение дополнительных занятий по безопасности дорожного движения в школах, детских подростковых клубах, спортивных мото- и картинг секциях. Проверке на предмет преподавания ОБЖ и организации работы по предупреждению детского травматизма подвергнутся школы, дети из которых особенно часто попадают в дорожно-транспортные происшествия.