Доклады студенток отделения журналистики оценили по достоинству

Маргарита Маскина выступила с докладом «Перефразированные заголовки в журнале «Русский Newsweek» в секции «Культура речи современных российских СМИ». Игровые заголовки стали «визитной карточкой» издания, журналисты «Русский Newsweek» делают ставку именно на такие заглавия, особенно в разделах «Тема номера», «Наука». В своем докладе студентка обозначила принципы перефразирования заголовков в издании, выяснила ключевую роль первого редактора «Русский Newsweek» Леонида Парфенова в появлении игровых заглавий. Не обошлось и без сравнения с англоязычной версией журнала, в которой, кстати, подобных заглавий почти не встречается.