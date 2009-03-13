Доклады студенток отделения журналистики оценили по достоинству

Молодые исследователи», которая прошла 4-6 марта в Санкт-Петербурге. Это первая поездка студентов отделения на столь престижную научную конференцию, собравшую студентов и аспирантов из многих вузов страны.
Маргарита Маскина выступила с докладом «Перефразированные заголовки в журнале «Русский Newsweek» в секции «Культура речи современных российских СМИ». Игровые заголовки стали «визитной карточкой» издания, журналисты «Русский Newsweek» делают ставку именно на такие заглавия, особенно в разделах «Тема номера», «Наука». В своем докладе студентка обозначила принципы перефразирования заголовков в издании, выяснила ключевую роль первого редактора «Русский Newsweek» Леонида Парфенова в появлении игровых заглавий. Не обошлось и без сравнения с англоязычной версией журнала, в которой, кстати, подобных заглавий почти не встречается.
Галина Рогалева представила на суд жюри доклад «Деталь как прием развития темы в телевизионной программе» в секции «Аудиовизуальные российские СМИ: федеральный и региональный аспекты». Студентка проанализировала сюжеты корреспондентов телекомпании «Ладья-СТС» и нашла интересные примеры обыгрывания деталей. Галина показала студентам и преподавателям свой сюжет, в котором постаралась обыграть детали и наглядно доказать свою точку зрения – деталь оживляет сюжет, делает его более интересным, наполняет оттенками смысла.
Доклады студентов отделения журналистики были высоко оценены как участниками конференции, так и преподавателями факультета журналистики СПбГУ. Галина Рогалева получила диплом первой степени, а Маргарита Маскина стала лауреатом. Сами студентки очень рады своему успеху, девушки не ожидали, что их работы будут так высоко оценены.