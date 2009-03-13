96-й день рождения отмечает поэт и гимнописец Сергей Михалков

Он уверяет, что ему "не стыдно за свое творчество". При этом, не скрывает, что нажил не только почитателей, но и недоброжелателей. "В любом случае, даже те, кто меня ненавидел и презирал, все равно подпевали и подпевают, когда звучит гимн, и с детства помнят "Дядю Степу", - говорит поэт.