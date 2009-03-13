96-й день рождения отмечает поэт и гимнописец Сергей Михалков

96 лет исполняется автору слов гимнов СССР и России и детскому поэту Сергею Михалкову. День рождения он отметит в кругу семьи: кроме двух зрелых сыновей - знаменитых режиссеров Андрея Кончаловского и Никиты Михалкова, у Сергея Михалкова есть еще десять внуков и уже почти столько же правнуков.
"У меня все хорошо, - бодро рапортовал именинник, принимая поздравления. - Как работал, так и работаю до сих пор". Напомним, в начале февраля поэт и гимнописец был госпитализирован с сердечным приступом в ЦКБ.
Сергей Михалков занялся творчеством в юном возрасте: ему было всего 15 лет, когда его стихотворение "Дорога" опубликовал журнал "На подъеме". На сегодняшний день общий тираж изданных им книг составляет около 400 млн экземпляров. А его уже ставшие классикой произведения все продолжают перепечатывать.
Но появляются и новые книги. В предисловии к одной из них Сергей Михалков написал: "Я родился в царской России. В четыре года встретил революцию, наблюдал образование СССР, а в 78 лет - развал государства, которому верой и правдой служил всю жизнь".
Он признается, что "много пережил, но не как свидетель, а как активный участник всех событий". Во время Великой Отечественной войны он был военным корреспондентом. Награжден орденами "Красной Звезды", "Красного Знамени" и несколькими медалями. Кстати, эпитафия на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен" - это тоже Сергей Михалков.
Он уверяет, что ему "не стыдно за свое творчество". При этом, не скрывает, что нажил не только почитателей, но и недоброжелателей. "В любом случае, даже те, кто меня ненавидел и презирал, все равно подпевали и подпевают, когда звучит гимн, и с детства помнят "Дядю Степу", - говорит поэт.
Он - кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий. В прошлом году он был удостоен высшей награды страны - ордена Святого апостола Андрея Первозванного.
А уже в нынешнем году имя Cергея Михалкова названо среди соискателей премии Астрид Линдгрен, учрежденной правительством Швеции после смерти выдающейся детской писательницы в январе 2002 года.
Сам он серьезнейшим образом относится к творчеству для детей и радуется, что его первым читателям уже под 70 лет. В числе же своих любимых детских писателей называет Маршака, у которого учился, и Агнию Барто, которая покровительствовала ему всю жизнь. Восхищается Ильфом и Петровым, а также Зощенко, с которым дружил.
Одним из своих главных достижений считает возрождение жанра басни в ХХ веке. Вспоминает, что писать басни ему посоветовал Алексей Толстой. При этом Михалков не скрывает, что свои первые басни отправил Сталину. Ответом писателю стала их публикация в "Правде". Сейчас у Михалкова, по его собственным подсчетам, 250 басен.
Важным делом по сей день остается для него "Фитиль", который выходит в телевизионном варианте. Популярный сатирический киножурнал он создал в 1962 году и по-прежнему является его главным редактором.