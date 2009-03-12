Владимир Якушев обсудил с ялуторовскими депутатами работу в условиях кризиса

По словам, Владимира Якушева, все это - «арсенал средств, с помощью которого мы решаем проблемы рынка труда. В разных муниципалитетах, - отметил глава области, - эти программы по-разному воплощаются в жизнь, но многое зависит от межведомственного взаимодействия». Вот почему в вопросах занятости губернатор возлагает большие надежды на депутатов местных законодательных собраний, видит в них своих единомышленников и соратников.