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Владимир Якушев обсудил с ялуторовскими депутатами работу в условиях кризиса

12 марта 2009, 14:47
Накануне, 11 марта, губернатор Владимир Якушев провел встречу с депутатским корпусом Ялуторовской городской думы, новый состав которой был избран 1 марта.

Разговор шел о совместной работе законодательных и исполнительных органов власти в условиях кризиса, сообщает пресс-служба главы региона.

Губернатор обозначил главную на сегодня задачу – сохранение трудовых коллективов, обеспечение стабильности на рынке труда.

В области в полной мере заработала программа по содействию занятости: создаются дополнительные рабочие места, работники проходят переобучение и повышение квалификации. Однако для достижения положительного результата необходимо более тесное взаимодействие с органами местной власти, которые обладают всей необходимой информацией для более активного создания как новых мест на предприятиях, так и временных.

Еще один раздел программы - это самозанятость, самообеспечение, помощь в развитии малого предпринимательства.

По словам, Владимира Якушева, все это - «арсенал средств, с помощью которого мы решаем проблемы рынка труда. В разных муниципалитетах, - отметил глава области, - эти программы по-разному воплощаются в жизнь, но многое зависит от межведомственного взаимодействия». Вот почему в вопросах занятости губернатор возлагает большие надежды на депутатов местных законодательных собраний, видит в них своих единомышленников и соратников.

На встрече также обсуждалось вынужденное сокращение финансирования инвестиционных программ на территориях. Губернатор акцентировал внимание на том, что расходы оптимизированы так, чтобы сохранить важнейшие и уже начатые проекты.

Владимир Якушев рассказал ялуторовским депутатам о комплексе антикризисных мер, реализуемых правительством области. В частности для Ялуторовского авторемонтного завода в результате совместной работы региональной власти, местной администрации и руководства завода был разработан оптимальный вариант развития - госзаказ на ремонт автобусного парка области и муниципалитетов. Это позволит не только сохранить кадры предприятия, но и организовать дополнительные рабочие места.

По мнению главы области, только объединив усилия, можно удержать ситуацию под контролем и находить верные решения.

#Новости#Ялуторовск#Таня#Политика
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