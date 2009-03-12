В Тюмени ищут виновных в убийстве, совершённом возле ресторана «Ермолаев»

В этой связи следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области просит очевидцев и свидетелей совершённого преступления, а также всех, кому что-либо известно о местонахождении Мамедова Араза Гара оглы (на фото слева)1980 года рождения, уроженца Республики Азербайджан, и Алиева Ифтихара Могсум оглы (на фото справа) 1979 года рождения, уроженца Республики Азербайджан, сообщить об по телефонам 79-40-53, 79-40-33 либо по телефону 02.