В Тюмени ищут виновных в убийстве, совершённом возле ресторана «Ермолаев»

Как установлено следствием, вечером 17 января 2009 года 30-летний тюменец и его жена решили отпраздновать свои дни рождения и годовщину свадьбы в ресторане «Ермолаев» Тюмени.
Находясь в развлекательном заведении между виновником торжества, его товарищем и находящимся за соседним столиком 28-летним Аразом Мамедовым возникла ссора, во время которой охрана вывела уроженца Республики Азербайджан в холл. Молодые тюменцы решили продолжить выяснение отношений и вместе с Мамедовым и Алиевым вышли из ресторана.
На улице Мамедов, Алиев и их знакомый внезапно набросились на молодых людей и причинили им множество ножевых ранений, после чего скрылись с места происшествия. От полученных повреждений один из потерпевших скончался на месте. Его товарищ, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, остался жив.
В настоящее время личности двоих подозреваемых установлены, принимаются меры к их задержанию, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.
В этой связи следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области просит очевидцев и свидетелей совершённого преступления, а также всех, кому что-либо известно о местонахождении Мамедова Араза Гара оглы (на фото слева)1980 года рождения, уроженца Республики Азербайджан, и Алиева Ифтихара Могсум оглы (на фото справа) 1979 года рождения, уроженца Республики Азербайджан, сообщить об по телефонам 79-40-53, 79-40-33 либо по телефону 02.