В России не хватает 46 тысяч врачей

Замминистра подчеркнула необходимость государственной поддержки студентов медицинских вузов в период кризиса для решения создавшейся проблемы. По ее словам, единые для всех медвузов антикризисные меры поддержки студентов будут обсуждаться на следующей неделе в ходе совещания ректоров этих учебных заведений. В частности, вакантные бюджетные места предполагается предоставить лучшим из студентов-платников.
Кроме того, Минздравсоцразвитию и совету ректоров предстоит сформировать единообразный подход к оплате обучения в медвузах. В настоящее время стоимость обучения по разным регионам колеблется от 30 до 120 тысяч рублей в год.
По данным замминистра, 51 российском медицинском вузе обучаются 150 тысяч студентов, из них 45 процентов или 68 тысяч студентов – на платной основе.