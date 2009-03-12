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В России не хватает 46 тысяч врачей

12 марта 2009, 14:05
Системе российского здравоохранения не хватает 46 тысяч врачей. Об этом рассказала сегодня на круглом столе в Госдуме заместитель министра здравоохранения и социального развития Вероника Скворцова.

Замминистра подчеркнула необходимость государственной поддержки студентов медицинских вузов в период кризиса для решения создавшейся проблемы. По ее словам, единые для всех медвузов антикризисные меры поддержки студентов будут обсуждаться на следующей неделе в ходе совещания ректоров этих учебных заведений. В частности, вакантные бюджетные места предполагается предоставить лучшим из студентов-платников.

Кроме того, Минздравсоцразвитию и совету ректоров предстоит сформировать единообразный подход к оплате обучения в медвузах. В настоящее время стоимость обучения по разным регионам колеблется от 30 до 120 тысяч рублей в год.

По данным замминистра, 51 российском медицинском вузе обучаются 150 тысяч студентов, из них 45 процентов или 68 тысяч студентов – на платной основе.

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