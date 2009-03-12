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Тюменцев ожидает снижение параметров теплоснабжения и горячего водоснабжения

12 марта 2009, 11:25
ОАО «Тюменские тепловые сети» доводит до сведения тюменцев, что в связи с проведением плановых работ на тепломагистрали до 24.00 12 марта 2009 года будут снижены параметры теплоснабжения и горячего водоснабжения в зажелезнодорожной части города от улицы Пермякова до района Дома обороны.
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Тюмень

Из-за ремонтных работ без тепла осталось более трех тысяч жилых домов и объектов соцкультбыта. Тюменские тепловые сети просят жителей с пониманием отнестись к временным трудностям и обещают закончить работы в установленный графиком срок.

#Новости#Тюмень#Ксения#Общество
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