Тюменские биатлонистки выиграли гонку патрулей

Среди женщин победу праздновали стреляющие лыжницы Тюменского Центра спортивной подготовки. В состав команды входили Мария Садилова, Марина Коровина, Ирина Максимова, Анастасия Кузнецова и Юлия Корнилюк. Серебро досталось дружине Санкт-Петербурга. Третьими финишировали спортсмены Югры.
У юниорок тюменская сборная стала обладательницей бронзы. Награды заработали Анастасия Романова, Елена Олейникова, Ирина Трусова, Лариса Кузнецова и Анастасия Ерёмичева.
Среди мужчин гонку патрулей выиграли новосибирские биатлонисты. Спортсмены Тюменской области Алексей Чурин, Сергей Баландин, Сергей Тарасов, Олег Шелковенко и Евгений Гараничев стали вторыми. Третий результат показали хозяева.
У юниоров тюменцы – Александр Ситников, Степан Волков, Иван Бондарев, Дмитрий Елхин и Михаил Бухаров стали обладателями бронзы.
Теперь участникам стартов предстоит определить лучших в суперспринте и смешанной эстафете, сообщает АСН "Тюменская арена".