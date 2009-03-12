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Тюменские биатлонистки выиграли гонку патрулей

12 марта 2009, 14:16
Успешно начали выступление биатлонисты Тюменской области в Красноярске, где стартовал чемпионат России. Открыли соревновательную программу гонки патрулей.

Среди женщин победу праздновали стреляющие лыжницы Тюменского Центра спортивной подготовки. В состав команды входили Мария Садилова, Марина Коровина, Ирина Максимова, Анастасия Кузнецова и Юлия Корнилюк. Серебро досталось дружине Санкт-Петербурга. Третьими финишировали спортсмены Югры.

У юниорок тюменская сборная стала обладательницей бронзы. Награды заработали Анастасия Романова, Елена Олейникова, Ирина Трусова, Лариса Кузнецова и Анастасия Ерёмичева.

Среди мужчин гонку патрулей выиграли новосибирские биатлонисты. Спортсмены Тюменской области Алексей Чурин, Сергей Баландин, Сергей Тарасов, Олег Шелковенко и Евгений Гараничев стали вторыми. Третий результат показали хозяева.

У юниоров тюменцы – Александр Ситников, Степан Волков, Иван Бондарев, Дмитрий Елхин и Михаил Бухаров стали обладателями бронзы.

Теперь участникам стартов предстоит определить лучших в суперспринте и смешанной эстафете, сообщает АСН "Тюменская арена".

#Новости#Биатлон#Спорт#Ксения
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