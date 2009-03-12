Тюменская филармония приглашает на Вечер фортепианного дуэта

Николай Петров — один из самых любимых публикой отечественных исполнителей, пианист редких виртуозных возможностей; он обладает феноменальной музыкальной памятью. Критики писали о его «блестящем инженерном уме» и безукоризненной «надежности». Репертуар Петрова очень велик, и в нем не заметно каких-либо вкусовых предпочтений, кроме явной склонности к исполнению труднейших пьес фортепианного наследия — этюдов Листа, Вариаций на тему Паганини, Брамса и др. В музыке ХХ в. его более всего привлекает Прокофьев, среди современников пианист отчетливо выделяет Р.Щедрина. По словам самого пианиста, ему кажется, будто эта музыка написана специально для него. Играет Петров и Гайдна, Бетховена, Шуберта, Шопена, Шумана, Рахманинова, Скрябина и др. Пианист выступал и записывался с замечательными отечественными дирижерами, такими как Светланов, Темирканов, Коган, Рождественский и др., выступал на самых престижных площадках мира. Его успех не ослабевает во всем мире, он играет от 70 до 100 концертов в год, из них 10-15 концертов проходят в Большом зале Московской консерватории. Его концерты в России и разных странах мира проходят при неизменных аншлагах и высоко оцениваются музыкальной критикой.