Тюменская филармония приглашает на Вечер фортепианного дуэта

Николай Петров — один из самых любимых публикой отечественных исполнителей, пианист редких виртуозных возможностей; он обладает феноменальной музыкальной памятью. Критики писали о его «блестящем инженерном уме» и безукоризненной «надежности». Репертуар Петрова очень велик, и в нем не заметно каких-либо вкусовых предпочтений, кроме явной склонности к исполнению труднейших пьес фортепианного наследия — этюдов Листа, Вариаций на тему Паганини, Брамса и др. В музыке ХХ в. его более всего привлекает Прокофьев, среди современников пианист отчетливо выделяет Р.Щедрина. По словам самого пианиста, ему кажется, будто эта музыка написана специально для него. Играет Петров и Гайдна, Бетховена, Шуберта, Шопена, Шумана, Рахманинова, Скрябина и др. Пианист выступал и записывался с замечательными отечественными дирижерами, такими как Светланов, Темирканов, Коган, Рождественский и др., выступал на самых престижных площадках мира. Его успех не ослабевает во всем мире, он играет от 70 до 100 концертов в год, из них 10-15 концертов проходят в Большом зале Московской консерватории. Его концерты в России и разных странах мира проходят при неизменных аншлагах и высоко оцениваются музыкальной критикой.
Александр Гиндин по единодушному признанию критики и любителей музыки является одним из самых талантливых и самобытных пианистов своего времени. Он родился в 1977 году в Москве. Окончил Московскую консерваторию и аспирантуру в классе профессора, народного артиста РФ Михаила Воскресенского. Уже в 17 лет музыкант стал лауреатом Х Международного конкурса имени П.И.Чайковского, а в 1999 — обладателем II премии Международного конкурса пианистов имени Королевы Елизаветы в Брюсселе. Музыкант много гастролирует в России и за рубежом. С 2003 года А.Гиндин преподает в Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского. В 2006 г . удостоен звания Заслуженный артист России. 2007 год ознаменовался убедительной победой на Международном конкурсе пианистов в Кливленде (США), где Александр Гиндин, по свидетельству музыкальных экспертов и критики, произвел на аудиторию «потрясающее впечатление, показав такое высочайшее мастерство, которое делает каждое его выступление особенным и незабываемым».
Дуэт пианистов с успехом выступает почти десять лет. По словам Николая Петрова, однажды он увидел, как его будущий партнер выступает на телеканале «Культура». «Я люблю ансамбли, особенно фортепианные. Несколько раз в жизни мне приходилось играть вместе с очень хорошими музыкантами. Но однажды я услышал, как играет Саша. Увидел идентичное моему отношение к тому, что в нашей педагогике, к сожалению, забыто. Знаете, в старое время люди занимались такими таинственными и интереснейшими вещами, как звукоизвлечение, работа прикосновением к роялю...», — вспоминает он. Между коллегами довольно заметная разница в возрасте и опыте, однако, по словам молодого Гиндина, Петров авторитетом его не давит. «Если говорить о выборе произведений для наших программ, то так получается, что произведения, которые мы исполняем, практически нигде не звучат», — поделился Петров.
В программе: С.В. Рахманинов Сюита №1 для 2-х фортепиано, К.Сен-Санс Вариации на тему Бетховена, И.Альбенис, М.де Фалья, Э.Грандос Пьесы для 2-х фортепиано.