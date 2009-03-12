С нарушителями Правил благоустройства Тюмени будут бороться с помощью протокола

В 2008 году руководители администрации, специалисты служб заказчика округов и юристы провели десять заседаний штаба - сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе главы администрации города Тюмени.
Благодаря квартальным в прошлом году дворы Тюмени избавили от 168 брошенных автомобилей. Повышая правовую грамотность среди горожан, квартальные распространили больше двенадцати тысяч экземпляров брошюр «Правила благоустройства города Тюмени», «Памятка для юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории города Тюмени», «Памятка жителям индивидуальной застройки».
Директор правового департамента администрации г. Тюмени Максим Афанасьев обратил внимание квартальных на то, что предписаний, которыми специалисты Службы заказчика обычно предупреждают руководителей тюменских предприятий об имеющихся нарушениях Правил благоустройства, составляется в три раза больше, чем протоколов. Отдача от них нулевая, так как предписание не влечет за собой штрафных санкций. Если для составления протокола недостаточно оснований, например, если у магазина за ночь украли урну, а квартальный это заметил в то же утро, то ему рекомендовали составить сначала акт осмотра. Только по истечении двух дней, в случае если хозяйствующий субъект не исправил ситуацию, квартальный должен выписать протокол.
На заседании прозвучало, что лидером по выявлению нарушений Правил благоустройства является Ленинской административный округ. Специалисты Службы заказчика ЛАО за год оформили нерадивым руководителям предприятий 2 472 протокола, оштрафовав на 8 миллионов 437 тысяч рублей. Нарушителей, работающих на территории Ленинского округа, наказывали рублем за нарушение правил благоустройства, неубранный снег, за расклеивание афиш, плакатов и объявлений в запрещенных местах.
В Калининском административном округе, где созданы 12 имущественных жилищных комплексов и работают 11 квартальных, за год было составлено 210 протоколов. Среди часто встречающихся нарушений - складирование строительных и бытовых отходов у мусорных контейнеров, несанкционированные раскопы. Их было выявлено 55, из них ликвидирован 41 раскоп. Притом протоколы составлены лишь в двух случаях. Кстати, зимой раскопы вообще запрещено производить. Контроль за этим возложен на специалистов городского департамента ЖКХ, которые минувшей зимой не составили ни одного протокола.
Первый заместитель главы администрации города Тюмени Андрей Голоус сделал замечания комитету по рекламе. Дело в том, что в городе размещено немало бесхозных рекламных установок, которые необходимо убрать как можно скорее.