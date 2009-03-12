С нарушителями Правил благоустройства Тюмени будут бороться с помощью протокола

Директор правового департамента администрации г. Тюмени Максим Афанасьев обратил внимание квартальных на то, что предписаний, которыми специалисты Службы заказчика обычно предупреждают руководителей тюменских предприятий об имеющихся нарушениях Правил благоустройства, составляется в три раза больше, чем протоколов. Отдача от них нулевая, так как предписание не влечет за собой штрафных санкций. Если для составления протокола недостаточно оснований, например, если у магазина за ночь украли урну, а квартальный это заметил в то же утро, то ему рекомендовали составить сначала акт осмотра. Только по истечении двух дней, в случае если хозяйствующий субъект не исправил ситуацию, квартальный должен выписать протокол.