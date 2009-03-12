Российский авторынок подтверждает пессимистические прогнозы

Падение за два месяца составило 36%, хотя по сравнению с январем продажи и выросли вдвое.
“Результаты февраля, демонстрирующие продолжающееся снижение продаж автомобилей в России, – не новость для отрасли, – отмечает Дэвид Томас, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ. – Ограниченность кредитных ресурсов в прошлом месяце сохранилась, и уже знакомые нам по январю тенденции снижения продаж получили дальнейшее развитие”.
В первой десятке все потеряли в продажах – от 49% (Hyundai) до 11% (Mazda).
Хорошо тем, кто дальновидно решился на строительство производственной площадки в России. Восемь из десяти самых популярных моделей производятся в нашей стране. Те, кто хотел построиться, но не успел (Hyundai, Mitsubishi) – опоздал. Особенно показательны успехи марок из группы Volkswagen – и VW, и Skoda увеличили свои продажи, как будто и на Россию распространяются инициативы немецкого правительства по компенсации части покупки нового авто из госбюджета. Среди моделей VW, продажи которого выросли в полтора раза, лидером продаж является “российская” модель: на первое место по итогам второго месяца 2009 года вышел Volkswagen Passat из Калуги, следом идет Touareg, потом Jetta, которую тоже собирают на калужском заводе компании.
В плюсе оказалась еще одна группа – Peugeot и Citroen, причем последняя увеличила продажи вдвое. Координатор по маркетингу и PR российского Citroen Оксана Вершинина отмечает, что главным фактором подобного успеха стало изменение статуса российского подразделения компании с представительства на генерального импортера, что позволило оптимизировать торговые потоки, создать единый логистический склад, получить контроль над дилерами, улучшить качество их работы. Реорганизация плюс весьма конкурентоспособный модельный ряд стали слагаемыми успеха французов этой зимой.
Тем не менее большинство марок все же ухудшили свои результаты по сравнению с январем – у многих продолжается падение динамики продаж. В феврале “в минус” свалились такие марки, как Daewoo, Suzuki, Volvo, Land Rover...
Премиум в целом лучше других переживает кризисные времена, почти все марки демонстрируют как минимум стабильные продажи. Единственное, Volvo не смогла закрепить успехи января, потеряв четверть от прошлогодних продаж. Кроме того, Lexus в феврале снизил продажи в два раза. Неудачами конкурентов сполна воспользовались Infiniti и BMW. У Infiniti один из лучших показателей по росту продаж среди всех участников рынка (из премиума лучше только у Jaguar), благодаря чему марка впервые обогнала Lexus, а баварцы, увеличив свои продажи на четверть, вообще стали премиум-маркой номер один в России, обставив и Volvo, и Land Rover.
Обращают на себя внимание и прекрасные результаты люксовых марок GM – и Сadillac, и Hummer пользуются повышенным спросом. Огромным плюсом для марок стало производство в России. Как отмечает менеджер по связям с общественностью представительства GM Роман Скольский, “цены на Cadillac не повышались, ведь вся модельная линейка, кроме BLS, производится в России. В результате удачное ценовое позиционирование в премиум-сегменте плюс дилерские акции сделали приобретение машин Cadillac весьма привлекательной покупкой”. Что касается Hummer, рост связывают с запуском на российском рынке в конце прошлого года нового H2 и Н3 с двигателем V8. “В результате мы теперь предлагаем фактически три разных машины вместо одного “обычного” H3, который продавался весь прошлый год”, – добавляет Р. Скольский.
Ни один из опрошенных представителей иностранных автомобильных компаний не стал делать прогнозов на будущее: “Времена сейчас такие, что дальше завтрашнего дня планировать что-либо не имеет смысла”. По мнению вице-председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Мартина Яна, “как следствие повышения таможенных пошлин, высоких процентных ставок по кредитам и девальвации рубля вполне закономерно ожидать дальнейшего роста цен и снижения показателей автомобильного рынка в России в ближайшие месяцы”.