Российский авторынок подтверждает пессимистические прогнозы

Хорошо тем, кто дальновидно решился на строительство производственной площадки в России. Восемь из десяти самых популярных моделей производятся в нашей стране. Те, кто хотел построиться, но не успел (Hyundai, Mitsubishi) – опоздал. Особенно показательны успехи марок из группы Volkswagen – и VW, и Skoda увеличили свои продажи, как будто и на Россию распространяются инициативы немецкого правительства по компенсации части покупки нового авто из госбюджета. Среди моделей VW, продажи которого выросли в полтора раза, лидером продаж является “российская” модель: на первое место по итогам второго месяца 2009 года вышел Volkswagen Passat из Калуги, следом идет Touareg, потом Jetta, которую тоже собирают на калужском заводе компании.