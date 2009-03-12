Российские музеи существенно поднимают цены на билеты

Очень может быть, что в скором будущем театралы переместятся в кинотеатры, которые цены повышать пока не спешат. "В кинотеатрах цена на билеты увеличилась примерно на 14%. Этот показатель ниже уровня инфляции за данный период", - говорит председатель совета директоров одной из крупнейших сетей кинотеатров Леонид Огородников.