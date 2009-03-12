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Российские музеи существенно поднимают цены на билеты

12 марта 2009, 17:34
Крупнейшие отечественные музеи отреагировали на мировой финансовый кризис и существенно подняли цены. Вслед за ними повысили стоимость билетов и театры.

Туроператоры, занимающиеся внутренним туризмом, отмечают, что все рекорды побил Московский Кремль. Музей повысил стоимость входного билета на свою территорию в два раза, сообщает "Российская газета".

Если еще пару месяцев назад школьникам нужно было заплатить 50 рублей, то сейчас 100 рублей. Взрослым, тем, кто до сих пор не видел Царь-пушку и Царь-колокол, придется отдать 600 рублей вместо прежних 300 рублей. Стоимость экскурсий по Кремлю и Оружейной палате также возросла двукратно - 2000 рублей вместо 1000.

В Третьяковской галерее входные билеты подорожали всего на 10% - с 50 до 60 рублей. Пресс-секретарь Государственного музея имени Пушкина Вероника Кирсанова сообщила, что их музей поднял цены еще летом, но это больше было связано с ростом коммунальных расходов.

Эрмитаж, который до этого держал стоимость входных билетов на одном уровне, обещает поднять цены после 10 мая. Вход подорожает как для российских, так и для иностранных туристов. Правда, конкретные цифры пока не называются.

Любители театрального искусства также будут вынуждены тратить значительно больше. Например, в столичных Театре Сатиры и "Современнике" сообщили, что у них билеты на спектакли подорожали на 100 рублей на галерке и на 500 рублей в партере.

Очень может быть, что в скором будущем театралы переместятся в кинотеатры, которые цены повышать пока не спешат. "В кинотеатрах цена на билеты увеличилась примерно на 14%. Этот показатель ниже уровня инфляции за данный период", - говорит председатель совета директоров одной из крупнейших сетей кинотеатров Леонид Огородников.

#Новости#Музеи#Россия#Таня#Культура
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