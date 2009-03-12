Пуск спутника КНДР запланирован на начало апреля

В 2006 году КНДР произвела единственный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тэпходон-2". Тогда, по данным американской разведки, ракета пролетела всего 40 секунд и развалилась в воздухе. В этом же году, согласно резолюции Совета Безопасности ООН, КНДР была запрещена деятельность в этой области.