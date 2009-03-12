Пуск спутника КНДР запланирован на начало апреля

AFP со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК сообщает, что КНДР предоставила Международной морской организации, Международной организации гражданской авиации и другим международным структурам "необходимую информацию для обеспечения безопасной навигации воздушных и морских судов" во время запуска "экспериментального спутника связи".
По сообщениям южнокорейских СМИ, представитель министерства иностранных дел и внешней торговли Республики Корея заявил в четверг в Сеуле, что КНДР присоединилась к договору по космосу 6 марта, а к международной конвенции о регистрации космических объектов - 10 марта.
Как утверждает КНДР, предстоящий пуск ракеты, которая выведет на орбиту искусственный спутник "Кванменсон-2" ("Яркая звезда-2"), - часть мирной космической программы.
Согласно данным американской разведки, КНДР ведет подготовку к запуску крупной баллистической ракеты нового типа под условным названием "Тэпходон-2". СМИ распространяли информацию, что эта ракета потенциально способна доставить ядерный заряд до Аляски, Гавайских островов или даже до основной американской территории. Сообщалось, что монтаж ракеты происходит на полигоне на северо-западе КНДР.
Как уточняет AP, правительства соседних стран обеспокоены в связи с возможностью такого развития событий. Вашингтон и Сеул призывают Пхеньян отказаться от планов запуска.
Сообщалось, что министерство обороны Японии прорабатывает вопрос о перехвате и уничтожении ракеты, которую может запустить КНДР. Как заявляют в Токио, это не связано с нынешними приготовлениями в Северной Корее. "Мы постоянно рассматриваем этот вопрос", - отмечал министр обороны Японии Ясукадзу Хамада.
Американские военные готовы сбить любую ракету КНДР, если будет получена команда от президента США Барака Обамы. Такое заявление сделал глава Тихоокеанского командования адмирал Тимоти Китинг.
9 марта на юге Корейского полуострова начались масштабные военные учения США и Южной Кореи. В связи с этим власти КНДР объявили полную боевую готовность вооруженных сил.
Пхеньян заявляет, что любая попытка сбить спутник приведет к войне, передает BBC.
В 2006 году КНДР произвела единственный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тэпходон-2". Тогда, по данным американской разведки, ракета пролетела всего 40 секунд и развалилась в воздухе. В этом же году, согласно резолюции Совета Безопасности ООН, КНДР была запрещена деятельность в этой области.