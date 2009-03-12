Переход России на цифровое телевидение должен завершиться в 2015 году

Проект ФЦП согласован Министерством финансов 5 марта 2009 года.
Проект ФЦП был разработан в Минкомсвязи и в середине декабря 2008 г был одобрен правительственной комиссией по телерадиовещанию под председательством Сергея Собянина. В конце февраля 2009 года проект концепции ФЦП был согласован в Министерстве экономического развития.
Проект ФЦП предусматривает поэтапный переход на цифровой формат телерадиовещания на территории России. Развитие цифрового ТВ начнется на Дальнем Востоке и юге Сибири в 2010-2011 гг, а к 2015 году сеть цифрового эфирного телевидения должна охватить всю территорию страны.
Правительственная комиссия одобрила ориентировочный объем финансирования ФЦП "Развитие телерадиовещания на 2009-2015 гг" в размере около 126 млрд руб.
В цифровом диапазоне в настоящее время насчитывается гораздо больше каналов свободного доступа, чем в аналоговом. Качество изображения при цифровом вещании значительно выше, чем при аналоговым.
Цифровой сигнал будет передаваться в формате телевидения DVB-T с кодированием MPEG 4.Для того, чтобы его принимать, простому потребителю необходимо будет приобрести специальную приставку, стоимость которой составляет порядка 3,5 тысячи рублей, и подключить ее к обычной антенне, либо иметь телевизор, который работает в формате MPEG 2 с декодером MPEG 4.
Для обеспечения 100%-го охвата населения обязательными общедоступными теле- и радиоканалами методом наземного эфирного вещания, по подсчетам экспертов, потребуется строительство до 10 тысяч новых объектов с маломощными эфирными передатчиками. Понадобятся сотни тысяч приемных спутниковых комплектов для охвата малых населенных пунктов.