Переход России на цифровое телевидение должен завершиться в 2015 году

Цифровой сигнал будет передаваться в формате телевидения DVB-T с кодированием MPEG 4.Для того, чтобы его принимать, простому потребителю необходимо будет приобрести специальную приставку, стоимость которой составляет порядка 3,5 тысячи рублей, и подключить ее к обычной антенне, либо иметь телевизор, который работает в формате MPEG 2 с декодером MPEG 4.