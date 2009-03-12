Музей Гоголя откроется в Москве 27 марта

Собственно экспозиция будет состоять из двух частей - воссозданных интерьеров квартиры писателя - кабинета и гостиной, сообщает радио "Культура".
В домах 7 и 7а по Никитскому бульвару размещаются городская библиотека, которая одновременно является мемориальным центром "Дом Гоголя", и несколько арендаторов. По данным "Известий", московские власти пытались освободить оба крыла дома для музея. "Один из арендаторов принципиально не хочет выезжать. Срок аренды у него заканчивается в 2012 году. В полной мере открыть музей пока не можем. Вместо двух корпусов для посещения открыт лишь один", - сообщила изданию Вера Викулова, директор "Дома Гоголя".
Экспозиция в "Доме Гоголя", по словам ее автора Леонтия Озерникова, - "условная", поскольку подлинных вещей писателя практически не сохранилось. В числе экспонатов "Известия" упоминают "чернильницу знатного вельможи, у которого служил отец Николая Васильевича", "игольницу из кости", "фрагмент деревянного украшения родовой усадьбы Гоголей на Украине" и "пуговицу с гоголевского фрака".
В распоряжении комитета по празднованию юбилея писателя находятся также недавно найденный прижизненный портрет писателя, чашка, из которой он пил, мебель первой трети XIX века из частного собрания и из приобретений Министерства культуры. Однако оргкомитет не отдал эти предметы в "Дом Гоголя", а передал их в Музей Пушкина на Пречистенке: владельцы ряда экспонатов не согласны выставлять их "в комнатах при библиотеке".
Напомним, что в России до сих пор не было ни одного музея Николая Гоголя. Компромиссный вариант, который откроется на Никитском бульваре, станет первым. Его официальная презентация состоится накануне дня рождения писателя, которому 1 апреля 2009 года исполнилось бы 200 лет.