Музей Гоголя откроется в Москве 27 марта

В домах 7 и 7а по Никитскому бульвару размещаются городская библиотека, которая одновременно является мемориальным центром "Дом Гоголя", и несколько арендаторов. По данным "Известий", московские власти пытались освободить оба крыла дома для музея. "Один из арендаторов принципиально не хочет выезжать. Срок аренды у него заканчивается в 2012 году. В полной мере открыть музей пока не можем. Вместо двух корпусов для посещения открыт лишь один", - сообщила изданию Вера Викулова, директор "Дома Гоголя".