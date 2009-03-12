"Мимикрия" устроит в Тюмени «Театральную революцию»

Организаторами выступают театр «Мимикрия» и Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области при поддержке Тюменской Государственной Академии Культуры и Искусств, Союза театральных деятелей Российской федерации, Российского центра Международной Ассоциации любительских театров России (AITA).
В программе фестиваля «Театральная революция 2009» будут представлены студенческие и молодежные театры. Кроме того, предусмотрены творческие брифинги с участием квалифицированных специалистов, фестивальный клуб, актерские импровизации и лаборатории по разным направлениям.
Судить молодых театралов в будет компетентное жюри. В его составе - доцент кафедры "сценическая пластика" Российской Академии театрального искусства Олег Волынцев, режиссер Полина Стружкова, заведующая кафедрой режиссуры и актерского мастерства ТГАКИ Марина Жабровец, театровед Анна Николаева
Программа Фестиваля:
20 Марта (Пятница)
ДВОРЕЦ ИСКУССТВ «ПИОНЕР»
18:00 Открытие Фестиваля, Театр «АртФорм» - Пластический спектакль "Невеста" (Тюмень)
ТРК «Фаворит», 2 этаж, павильон 2/3
20:00 Театр «Мимикрия» (Тюмень) - Спектакль "М/Ж : игра без правил"
21 Марта (Суббота)
Концертный зал ТГАКИ (Республики, 2)
14:00 «Новая лаборатория образов12» (Екатеринбург) - Пластико-драматический спектакль "Небо душно"
Учебный Театр ТГАКИ (Тюмень) - Литературный спектакль "Белое на Черном", Р.Гальего
ДВОРЕЦ ИСКУССТВ "ПИОНЕР"
18:00 Театр-студия «Отдыхай» (Ханты-Манссийск) - "Комедия о правах человека"
Цирк-студия "Икар" (Тюмень) - Спектакль-пантомима "Сон"
22 марта (Воскресенье)
Концертный зал ТГАКИ (Республики, 2)
14:00 Студия-театр «Манекен» (Челябинск) - "Письма любви", А.Герни
Театральная студия «Сквозняки» (Нижневартовск) - Спектакль "Когда падет небо"
ДВОРЕЦ ИСКУССТВ "ПИОНЕР"
19:00 Торжественное закрытие Фестиваля
СТОИМОСТЬ БИЛЕТА НА ФЕСТИВАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (два спектакля через антракт) - 100 рублей