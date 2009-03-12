Медведев поручил губернаторам контролировать цены на продукты

Как сообщалось, в феврале стоимость продовольственных товаров выросла в России на 1,9 процента. Сильнее всего подорожал сахар-песок - в среднем на 8,5 процента. Замороженая рыба подорожала на 4,6-5 процента, рыбное филе - на 3,7 процента. Куриные окорочка стали стоить больше на 2,8 процента, мясные консервы и говяжья печень - на 2-2,3 процента.