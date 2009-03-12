Медведев поручил губернаторам контролировать цены на продукты

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.
По словам Медведева, "нужно держать местных поставщиков под контролем, не давать им баловаться, особенно в период кризиса".
По данным "Интерфакса", Медведев также рекомендовал изучить возможности расширения поставок товаров из различных источников, что должно снизить цены на основные продукты.
Кроме того, президент поручил губернаторам держать под контролем вопросы занятости населения. "Основное внимание - рабочим местам, контролю за ценами, в том числе сетевым компаниям, чтобы они не баловались", - заявил Медведев.
Он также одобрил инициативу Тульской области, о которой президенту рассказал губернатор Дудка. "В области проводятся так называемые губернаторские ярмарки, где цены на продукцию ниже, чем обычно", - сказал Дудка.
"Так и нужно делать. Ярмарки - это хорошая возможность поддержать людей", - ответил Медведев.
Между тем в правительстве ранее выступили против ограничения цен на продовольствие. Первый вице-премьер Игорь Шувалов, в частности, заявил, что эта мера негативно скажется на формировании стоимости продовольственной корзины.
Как сообщалось, в феврале стоимость продовольственных товаров выросла в России на 1,9 процента. Сильнее всего подорожал сахар-песок - в среднем на 8,5 процента. Замороженая рыба подорожала на 4,6-5 процента, рыбное филе - на 3,7 процента. Куриные окорочка стали стоить больше на 2,8 процента, мясные консервы и говяжья печень - на 2-2,3 процента.
Инфляция в России за первые два месяца года превысила четыре процента, что значительно опережает прогноз правительства.