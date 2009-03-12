Хор «Полемика» в свой день рождения подарил тоболякам концерт

Тобольский академический муниципальный хор «Полемика» отметил свое 16-летие концертом. Выступление известного творческого коллектива прошло в картинной галерее детской художественной школы имени Василия Перова. По традиции в свой день рождения хор подарил зрителям лучшие классические произведения из своего репертуара.
Вместе с именинниками в концерте приняли участие артисты Екатеринбургского театра оперы и балета имени Луначарского, сообщает пресс-служба главы администрации Тобольска. Хор «Полемика», которым бессменно руководит Евгений Кузнецкий, является лауреатом различных региональных, российских и международных песенных конкурсов.