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Хор «Полемика» в свой день рождения подарил тоболякам концерт

12 марта 2009, 14:21
По традиции в свой день рождения хор подарил зрителям лучшие классические произведения из своего репертуара.

Тобольский академический муниципальный хор «Полемика» отметил свое 16-летие концертом. Выступление известного творческого коллектива прошло в картинной галерее детской художественной школы имени Василия Перова. По традиции в свой день рождения хор подарил зрителям лучшие классические произведения из своего репертуара.

Вместе с именинниками в концерте приняли участие артисты Екатеринбургского театра оперы и балета имени Луначарского, сообщает пресс-служба главы администрации Тобольска. Хор «Полемика», которым бессменно руководит Евгений Кузнецкий, является лауреатом различных региональных, российских и международных песенных конкурсов.

#Новости#Музыка#Таня#Культура
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