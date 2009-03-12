Билл Гейтс вернул себе титул богатейшего человека мира

По подсчетам Forbes, состояние Гейтса в этом году составило 40 миллиардов долларов, что на 18 миллиардов меньше, чем результат, зафиксированный годом ранее.
Второе место в списке досталось американскому финансисту Уоррену Баффету, чье состояние уменьшилось на 25 миллиардов долларов и составило по итогам года 37 миллиардов. Замыкает тройку богатейших людей планеты мексиканский медиамагнат Карлос Слим с состоянием в 35 миллиардов долларов.
Сообщается, что впервые с 2003 года количество миллиардеров в списке Forbes уменьшилось. Всего журнал насчитал в этом году 793 миллиардера, в то время как в прошлом году в список попали 1125 человек. Сократилось также и суммарное состояние миллиардеров - с 4,4 триллиона в 2008 году до 2,4 триллиона долларов в этом году.
Больше всего миллиардеров, как следует из списка Forbes, было зарегистрировано в Нью-Йорке - 55 человек. В прошлом году, напомним, первое место по этому показателю досталось Москве, где на тот момент проживали 74 миллиардера. В этом году, отмечает Forbes, число богатых горожан в российской столице сократилось на две трети и составило 27 человек.
Самым богатым россиянином в этом году оказался Михаил Прохоров (40-е место в списке); его состояние Forbes оценил в 9,5 миллиарда долларов. Богатейший человек России прошлого года Олег Дерипаска с состоянием в 3,5 миллиарда долларов опустился на 164 место. Владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович занял 51-ю строчку в списке с состоянием в 8,5 миллиарда долларов.