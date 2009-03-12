Билл Гейтс вернул себе титул богатейшего человека мира

Сообщается, что впервые с 2003 года количество миллиардеров в списке Forbes уменьшилось. Всего журнал насчитал в этом году 793 миллиардера, в то время как в прошлом году в список попали 1125 человек. Сократилось также и суммарное состояние миллиардеров - с 4,4 триллиона в 2008 году до 2,4 триллиона долларов в этом году.