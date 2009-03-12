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Apple научила iPod разговаривать

12 марта 2009, 09:54
Корпорация Apple 11 марта официально представила новую версию плеера iPod shuffle, который благодаря функции VoiceOver умеет произносить названия песен, плейлистов и имена артистов. Это первый в мире плеер с такой функцией.

VoiceOver поддерживает 14 языков, включая английский, французский, немецкий, итальянский и испанский. По-русски плеер говорить не умеет. Стоит отметить, что VoiceOver уже встроена в Mac OS X, где позволяет озвучивать пункты меню и другие элементы интерфейса.

Новая, третья версия iPod shuffle оснащена четырьмя гигабайтами памяти, что позволяет закачивать в нее около тысячи песен. Аккумулятор iPod shuffle обеспечивает десятичасовую работу без подзарядки.

По габаритам плеер значительно меньше стандартной батарейки AA, его вес составляет около 11 граммов. Корпус устройства выполнен из алюминия. Как и предыдущие iPod shuffle, новая модель не имеет экрана.

Стоимость iPod shuffle в США составит 79 долларов. Российская цена неизвестна.

#Новости#Apple#Таня#Общество
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