Apple научила iPod разговаривать

VoiceOver поддерживает 14 языков, включая английский, французский, немецкий, итальянский и испанский. По-русски плеер говорить не умеет. Стоит отметить, что VoiceOver уже встроена в Mac OS X, где позволяет озвучивать пункты меню и другие элементы интерфейса.