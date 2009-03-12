Активная молодежь Тюмени получит гранты до 100 тыс. рублей

Гранты губернатора направлены на поддержку талантливой молодежи, ее социально-значимых инициатив, на подготовку лидеров и добровольцев детских и молодежных общественных объединений. Также они выделяются на организацию отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и молодежи, на поддержку позитивных подростково-молодежных субкультур, содействие интеграции молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества, профилактику социально-опасных явлений в детской и молодежной среде.