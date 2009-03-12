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Активная молодежь Тюмени получит гранты до 100 тыс. рублей

12 марта 2009, 10:24
Глава области Владимир Якушев распоряжением правительства утвердил семь направлений молодежной политики, по которым в 2009 можно будет году получить грант губернатора в размере до ста тысяч рублей.
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Тюмень

Как сообщает Nashgorod.ru пресс-служба губернатора Тюменской области, гранты губернатора будут выделяться в качестве государственной поддержки молодежным и детским объединениям, чтобы увеличить возможности для всестороннего развития детей и молодежи. В соответствии с распоряжением в 2009 году размер субсидии на финансовое обеспечение одного гранта не может превышать 100 тыс. рублей.

Гранты губернатора направлены на поддержку талантливой молодежи, ее социально-значимых инициатив, на подготовку лидеров и добровольцев детских и молодежных общественных объединений. Также они выделяются на организацию отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и молодежи, на поддержку позитивных подростково-молодежных субкультур, содействие интеграции молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества, профилактику социально-опасных явлений в детской и молодежной среде.

#Новости#Молодежь#Тюмень#Ксения#Общество
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