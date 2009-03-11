Владимир Богоделов: Все будет хорошо. Но не у всех

— Я тоже сторонник жизненной позиции Уоррена Баффета: «Инвестируй в то, в чем разбираешься и можешь контролировать». Вариантов масса. Завести собственное небольшое дело или даже сменить профессию. Я прекрасно понимаю, каково офисному персоналу, попавшему под сокращение, снять галстук, повесить пиджак в шифоньер и взять в руки рабочий инструмент. С другой стороны, сколько сейчас стоит непьющий умелый сантехник? Я имею в виду не «жэковского» Афоню, который вам «забесплатно» только грязи натащит, да нервы попортит, а серьезного профи? И я знаю такого человека. Недавно он мне понадобился в очередной раз. За час работы — $100, причем «по знакомству». И на прощание: «Ты бы меня, Александрыч, больше по таким мелочам не дергал». А вы говорите — кризис. По моим ощущениям, скоро устроиться в коммунальную сферу будет сложнее, чем в нефтяную компанию.