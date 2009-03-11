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Владимир Богоделов: Все будет хорошо. Но не у всех

11 марта 2009, 10:52
Тюменская Медиагруппа 101 в разгар кризиса вводит новые передатчики и расширяет вещательные сети.
Сюжет
Тюмень

Три года назад известный журналист Владимир Богоделов, запускавший в Тюмени Европу плюс, Русское радио, Красную Армию, сосредоточился на собственном бизнесе. В 2006-м он заключил договор с суперпопулярным радио Шансон, в 2008 — с не менее рейтинговым Авторадио. Параллельно достигнуто соглашение на право вещания в регионе любимого мужского телеканала Спорт-Россия. Сейчас региональные телерадиовещательные сети Медиагруппы 101 насчитывают около сорока передатчиков, действующих на Ямале, Югре, юге области, и даже в соседних — Свердловской и Курганской областях. На днях эфирное вещание ТК Спорт запущено ещё в двух городах: Сургуте и Нижневартовске.

— Владимир Александрович, вы совсем не боитесь кризиса?

— Разумеется, боюсь. Как всякий нормальный человек. Это как на войне. Страх давит на всех. Но кто-то боится, и поднимает руки вверх, а кто-то поднимается в атаку. У меня вопрос к тем, кто поднимает руки: ребята, неужели вы считаете, что после кризиса к вам все вернется «просто так»? Так не бывает.

— Сравнение с войной — мрачновато…

— Хорошо. Будем смотреть на жизнь веселее. Мне сейчас вспомнился анекдот, рожденный ещё тем дефолтом, 98го года. Российское правительство ищет выходы из финансовой катастрофы. Лучший вариант — машина времени, чтобы носиться в докризисное время и назад: туда — с мешками рублей, а обратно с чемоданами долларов. Реально нынешний кризис и есть та самая «машина времени», которая дает возможность обиженным соотечественникам наконец-то самим стать «владельцами заводов, газет, пароходов». Рубль дешевый, конкуренции минимум — вперед!

— А можно получить конкретный совет: в каком направлении?

— Например, в направлении фондового рынка. Один мой хороший знакомый, поднявшийся вначале на ваучерах, потом на дефолте, попался мне на днях чуть ли не в счастливых слезах. Мол, уже и не надеялся, что жизнь даст ещё один уникальный шанс. Смотрите, акции Газпрома, крупнейших нефтяных, металлургических компаний упали даже не в разы, а на порядок…

-И все эксперты сулят им неминуемый подъем. Только вопрос: когда и на сколько? В ожидании можно потерять последнее.

— Я тоже сторонник жизненной позиции Уоррена Баффета: «Инвестируй в то, в чем разбираешься и можешь контролировать». Вариантов масса. Завести собственное небольшое дело или даже сменить профессию. Я прекрасно понимаю, каково офисному персоналу, попавшему под сокращение, снять галстук, повесить пиджак в шифоньер и взять в руки рабочий инструмент. С другой стороны, сколько сейчас стоит непьющий умелый сантехник? Я имею в виду не «жэковского» Афоню, который вам «забесплатно» только грязи натащит, да нервы попортит, а серьезного профи? И я знаю такого человека. Недавно он мне понадобился в очередной раз. За час работы — $100, причем «по знакомству». И на прощание: «Ты бы меня, Александрыч, больше по таким мелочам не дергал». А вы говорите — кризис. По моим ощущениям, скоро устроиться в коммунальную сферу будет сложнее, чем в нефтяную компанию.

— Но у вас-то тоже все в порядке! Вводите новые передатчики, расширяете сети…

— И будем расширять! Только в сети Шансона в этом году добавится 8 новых городов. На них получены лицензии, закупается оборудование. Дело в том, что ещё летом мы почувствовали некоторую нервозность на рынке рекламных услуг и создали резервный фонд, который позволяет обойтись без сокращения штатов и свертывания инвестиционных программ.

— Но падение рекламных сборов вы все-таки ощутили?

— Объективно эта ситуация выглядит так: январь и февраль 2009 мы прошли на уровне прошлогодних цифр. Как такового снижения выручки нет. Но на фоне привычного роста рынка на 30% в год и более это, безусловно, сбой.

— Ваши коллеги по медиабизнесу ведут себя в условиях кризиса по-разному. Многие опустили цены до демпингового уровня.

— Давайте обращаться со специфическими терминами, вроде демпинга, очень аккуратно, чтобы не насмешить экспертов. Демпинг не входит в арсенал антикризисных приемов. Это вообще из другой оперы. Сильная компания в попытке вытеснить с рынка конкурента копит деньги и в неожиданный момент резко опускает цены. Конкуренты вынуждены делать то же самое. Но у них денежного запаса нет, и поэтому им приходится либо идти на банкротство, либо сдаваться победителю. У нас явно не тот случай. В нашей ситуации, когда рекламу на 5 радиостанциях предлагают по цене одной, я бы использовал термин «распродажа». Этот прием активно используют в ритейле, когда нужно быстро освободиться от залежалых остатков, чтобы выставить на полки новый товар.

— Но заказчику рекламы сброс цены сулит сплошную выгоду! Вчера за рекламную секунду он платил доллар или даже два, а сегодня — 1 рубль. Плохо ли?

— Все не так просто. Я пытаюсь, как говорят в Америке, «влезть в чужие ботинки». Встать на позицию тех, кто распродает сейчас свой эфир по бросовым ценам. Как они будут выруливать, когда ситуация стабилизируется. Просто объявят: «а теперь опять будем брать за секунду 2 доллара»? Боюсь, что не получится. Потому что по «законам распродажи» на полки должен быть выставлен качественно новый товар.

Теперь порассуждаем с точки зрения рекламодателя. Несмотря на кризис, он и сейчас готов платить дополнительные деньги за рекламу, если ему предлагают что-то большее, чем размещение ролика в стандартном рекламном блоке. В ближайшее время на Авторадио мы запускаем долгосрочную акцию с массовым интерактивным розыгрышем автомашины среди слушателей. Следом — на Шансоне — с не менее солидным призом. На спонсорские позиции уже сейчас выстроилась очередь крупных банков, производителей стройматериалов, автодилеров.

— Как вы это прокомментируете? Кризис затихает?

— У меня это вызывает оптимизм, независимо от текущего состояния российской, нью-йоркской бирж или курса рубля. Медиабизнес — самый чуткий барометр экономики. Он первым реагирует на падение рынка и первым откликается даже не на подъем, а на его предчувствие.

По моим ощущениям, уже в апреле мы вновь вернемся к росту выручки.

#Новости#Известные люди#Тюмень#Интервью#Ксения#Общество
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