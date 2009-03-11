Владимир Богоделов: Все будет хорошо. Но не у всех

Три года назад известный журналист Владимир Богоделов, запускавший в Тюмени Европу плюс, Русское радио, Красную Армию, сосредоточился на собственном бизнесе. В
— Владимир Александрович, вы совсем не боитесь кризиса?
— Разумеется, боюсь. Как всякий нормальный человек. Это как на войне. Страх давит на всех. Но
— Сравнение с войной — мрачновато…
— Хорошо. Будем смотреть на жизнь веселее. Мне сейчас вспомнился анекдот, рожденный ещё тем дефолтом, 98го года. Российское правительство ищет выходы из финансовой катастрофы. Лучший вариант — машина времени, чтобы носиться в докризисное время и назад: туда — с мешками рублей, а обратно с чемоданами долларов. Реально нынешний кризис и есть та самая «машина времени», которая дает возможность обиженным соотечественникам
— А можно получить конкретный совет: в каком направлении?
— Например, в направлении фондового рынка. Один мой хороший знакомый, поднявшийся вначале на ваучерах, потом на дефолте, попался мне на днях чуть ли не в счастливых слезах. Мол, уже и не надеялся, что жизнь даст ещё один уникальный шанс. Смотрите, акции Газпрома, крупнейших нефтяных, металлургических компаний упали даже не в разы, а на порядок…
-И все эксперты сулят им неминуемый подъем. Только вопрос: когда и на сколько? В ожидании можно потерять последнее.
— Я тоже сторонник жизненной позиции Уоррена Баффета: «Инвестируй в то, в чем разбираешься и можешь контролировать». Вариантов масса. Завести собственное небольшое дело или даже сменить профессию. Я прекрасно понимаю, каково офисному персоналу, попавшему под сокращение, снять галстук, повесить пиджак в шифоньер и взять в руки рабочий инструмент. С другой стороны, сколько сейчас стоит непьющий умелый сантехник? Я имею в виду не «жэковского» Афоню, который вам «забесплатно» только грязи натащит, да нервы попортит, а серьезного профи? И я знаю такого человека. Недавно он мне понадобился в очередной раз. За час работы — $100, причем «по знакомству». И на прощание: «Ты бы меня, Александрыч, больше по таким мелочам не дергал». А вы говорите — кризис. По моим ощущениям, скоро устроиться в коммунальную сферу будет сложнее, чем в нефтяную компанию.
— Но у
— И будем расширять! Только в сети Шансона в этом году добавится 8 новых городов. На них получены лицензии, закупается оборудование. Дело в том, что ещё летом мы почувствовали некоторую нервозность на рынке рекламных услуг и создали резервный фонд, который позволяет обойтись без сокращения штатов и свертывания инвестиционных программ.
— Но падение рекламных сборов вы
— Объективно эта ситуация выглядит так: январь и февраль 2009 мы прошли на уровне прошлогодних цифр. Как такового снижения выручки нет. Но на фоне привычного роста рынка на 30% в год и более это, безусловно, сбой.
— Ваши коллеги по медиабизнесу ведут себя в условиях кризиса
— Давайте обращаться со специфическими терминами, вроде демпинга, очень аккуратно, чтобы не насмешить экспертов. Демпинг не входит в арсенал антикризисных приемов. Это вообще из другой оперы. Сильная компания в попытке вытеснить с рынка конкурента копит деньги и в неожиданный момент резко опускает цены. Конкуренты вынуждены делать то же самое. Но у них денежного запаса нет, и поэтому им приходится либо идти на банкротство, либо сдаваться победителю. У нас явно не тот случай. В нашей ситуации, когда рекламу на 5 радиостанциях предлагают по цене одной, я бы использовал термин «распродажа». Этот прием активно используют в ритейле, когда нужно быстро освободиться от залежалых остатков, чтобы выставить на полки новый товар.
— Но заказчику рекламы сброс цены сулит сплошную выгоду! Вчера за рекламную секунду он платил доллар или даже два, а сегодня — 1 рубль. Плохо ли?
— Все не так просто. Я пытаюсь, как говорят в Америке, «влезть в чужие ботинки». Встать на позицию тех, кто распродает сейчас свой эфир по бросовым ценам. Как они будут выруливать, когда ситуация стабилизируется. Просто объявят: «а теперь опять будем брать за секунду 2 доллара»? Боюсь, что не получится. Потому что по «законам распродажи» на полки должен быть выставлен качественно новый товар.
Теперь порассуждаем с точки зрения рекламодателя. Несмотря на кризис, он и сейчас готов платить дополнительные деньги за рекламу, если ему предлагают
— Как вы это прокомментируете? Кризис затихает?
— У меня это вызывает оптимизм, независимо от текущего состояния российской,
По моим ощущениям, уже в апреле мы вновь вернемся к росту выручки.